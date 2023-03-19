Nevruz kutlamasını terörün gövde gösterisine çevirdiler. HDP’nin düzenlediği etkinlikte bebek katili Öcalan lehine sloganlar atıldı

İstanbul Yenikapı Meydanı'nda, HDP tarafından düzenlenen "Nevruz ateşiyle özgürlüğe" programına bir kez daha terörün gövde gösterisinde dönüştü.

Polis koruması altında gerçekleşen etkinlikte toplanan kalabalık, bebek katili Öcalan lehine sloganlar attı.

Terör propagandası yapıldığı belirtilen etkinlikte, IKBY bayrakları açıldı.

Polis, etkinlik esnasında terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan için slogan atan ve PKK bayrakları açan gruba müdahale etti.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ve birçok siyasi parti ve kitle örgütü temsilcisi de kutlamalara katıldığı belirtildi.

“BUNLAR DA ERDOĞAN’IN KAZANMASI İÇİN ÇALIŞIYOR”

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Yenikapı’dan geçerken bir mitinge şahit oldum. Miting alanına sözde Kürdistan bayrağı asılmış. Anlaşılan bunlar da Erdoğan’ın kazanması için çalışıyor. Bu toplumu bölemeyeceksiniz!”