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Nevşehir Gülşehir’de icradan satılık kargir ev ve arsası

T.C. Gülşehir İcra Dairesi tarafından Nevşehir Gülşehir'de kargir ev ve arsası icradan satılacak.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 14:31
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Nevşehir Gülşehir’de icradan satılık kargir ev ve arsası

Nevşehir Gülşehir’de icradan satılık kargir ev ve arsası
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Nevşehir İl, Gülşehir İlçe, GÜLPINAR Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, 162 Ada, 59 Parsel, Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Gülpınar Köyü 162 ada 59 parsel köyiçi mevkii Kargir ev ve Arsası Niteliğindeki taşınmazın tam hissesi satışa konudur. Gülpınar Köyü yerleşim alanı içerisinde, yol, su, elektrik ve telefon altyapılarından yararlanır yaklaşık %3 eğimli, k-b köyiçi yollarına cepheli olup, yakın çevresinde 1 ve 2 katlı , meskun halde köy evleri. Taşınmaz Köy Camiine 300 mt, Derindere Deresine 270 mt, Gülşehir ilçe yerleşim alanına 11,6 km uzaklıktadır. Keşif tarihi itibari ile bu taşınmaz arsasının bedeli: 2.234,57 m2x 170 tl/m2?379.877,00 tl. arsanın kuzeybatısında konumlu ev, bodrum kat + zemin katlı, yığma kargir taşıyıcı sistemli, bodrum katı depo, zemin katı mesken olarak kullanılan, bodrum katı kabayonu taş duvarlı, zemin katı tuğla duvarlı, beşik çatılı, çatı üzeri oluklu sac kaplamalı , soba ile ısıtılan, dış duvarları sıvasız, zemin kat ana giriş kapısı demir doğramalı, zemin kat iç kapıları ahşap doğramalı, zemin kat pencereleri pvc doğramalı, zemin kat iç mekan zeminleri laminant kaplamalı, zemin kat iç mekan duvarları sıva üzeri badanalı, zemin kat wc ve banyo mekan zemin ve duvarları fayans kaplamalı, bodrum kat doğramaları demir olan, 2 kat x100 m2= 200 m2 toplam inşaat alanlı, bodrum katı 2A yapı sınıflı, zemin katı 3A yapı sınıflı, %25 yıpranma oranlı bir yapıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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