Nevşehir’deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Nevşehir Çevre Yolu Üstat Necip Fazıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Enes A.C.’nin kontrolündeki 50 EU 763 plakalı otomobil, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçen Kısmet B. adlı vatandaşa çarptı.

Çarpmanın etkisi ile Kısmet B. yolda savrulurken, yayaya çarpan otomobil de yol kenarında bulanan yeşil alana çıkarak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan Kısmet B., olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.