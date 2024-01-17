Alkollü araç kullanıp bir vatandaşı canından eden sürücü hakkında skandal karar

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya sanık Berivan Yıldırım tutuklu olarak kaldığı cezaevinden getirilirken Ferdi Ağdaş’ın(43) ailesi ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmada, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından düzenlenen rapora göre; sürücü Berivan Yıldırım’ın yaşanan kazada tamamen kusurlu olduğu, hayatını kaybeden Ferdi Ağdaş’ın ve kaza sebebiyle yaralanan Muhammet Bektaş’ın ise kusursuz olduğu tespit edildi.

SANIĞIN TAHLİYESİ İSTENDİ

Cumhuriyet Savcısı olaya ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Berivan Yıldırım’ın alkollü ve aşırı hızlı bir şekilde kullandığı araç nedeniyle kazanın gerçekleştiği aktarıldı. Yıldırım’ın ‘Bilinçli taksirle öldürme’ suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6’aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Sanığın tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesi istendi.

“SANIĞIN OLASI KAST YÖNÜNDEN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ”

Müştekilerin avukatı Pekay Salmanoğlu yaptığı açıklamada, Sanığın aşırı alkollü olduğunu belirterek olay günü hava ve yol durumunun iyi olduğunu ve sanığın olası kast yönünden cezalandırılmasını ve sanığının tutukluluk halinin devam etmesini beklediklerini söyledi.

“BERAATIMA VE TAHLİYEME KARAR VERİLMESİNİ İSTİYORUM"

Sanık Berivan Yıldırım’a mahkemece son sözü soruldu Yıldırım, "Olay tamamıyla kazadır. Beraatıma ve tahliyeme karar verilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

“ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLDİ”

Mahkeme, Berivan Yıldırım’ın maktul Ferdi Ağdaş ve Muhammet Bektaş’a karşı eylemlerinden dolayı ‘Bilinçli taksirle öldürme’ suçundan, cezasında indirim uygulanmasına karar vererek oy çoğunluğu ile 5 yıl hapsine karar verdi. Ehliyetine 2 yıl boyunca el koyulan Yıldırım, hükmedilen cezanın niteliği ve süresi dikkate alınarak adli kontrol şartı ile tahliye edildi

ARKADAŞI VERDİĞİ İFADEYİ DEĞİŞTİRMİŞ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianamede TEM yolu Esenler mevkiisinde, Ferdi Ağdaş’ın bariyerlere çarparak maddi hasarlı kaza yapmış olduğu yazıldı. Kazadan bir süre sonra kaza yerine polis ekiplerinin de geldiğine ve emniyet şeridinde park halinde durduklarına yer verildi. Sol şeritten gelen sanık Berivan Yıldırım’ın kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek emniyet şeridinde kazaya bakan trafik ekibi aracına, görevli memura ve Ferdi Ağdaş’a çarparak yola fırlattığından bahsedildi. Kazada yaralanan Polis memurunun kazanın etkisiyle vücuttaki kemik kırıklarının hayati fonksiyonlarına etkisinin ağır derecede olduğu belirtilirken Ferdi Ağdaş’ın ise hayatını kaybettiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede Berivan Yıldırım’ın olay yerinden kaçtığı da belirtlirken Yıldırım’ın yanında bulunan arkadaşı Zehra Polatdemir’in verdiği ilk ifadede olaydan önce alkol aldıklarını söylediği olaydan 2 gün sonra da ifadesini değiştirdiği kaydedildi.

ALKOL ALIP EĞLENDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Berivan Yıldırım hakkında alınan bilirkişi raporuna göre görüşünün tamamen açık ve hızının yüksek olduğu, yolu kontrol etmeden dikkatsiz davrandığı tam kusurlu olduğu ayrıca Berivan Yıldırım’ın arkadaşıyla alkol aldığı ve eğlendiğine dair görüntülerin de ortaya çıktığı tespit edildi. Yıldırım’ın sürücü belgesinin yeni olduğu belirtilirken aday sürücü olduğuna da iddianamede yer verildi. Berivan Yıldırım’ın ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 ay’a kadar hapsi talep edildi.