New York borsası düşüşle kapandı

Dow Jones endeksi yüzde 1,29, S&P 500 endeksi yüzde 1,37, Nasdaq endeksi yüzde 1,87 değer kaybetti.

Ekonomik Veriler İş Gücü Talebini Gösterdi

ABD’de ağustosta JOLTS açık iş sayısı, bir önceki aya göre 690 bin artarak 9 milyon 610 bine yükseldi. Bu rakam piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Analistler, açık iş sayısındaki artışın, Fed’in para politikası sıkılaştırmasına rağmen iş gücü piyasasının güçlü olduğunu gösterdiğini belirtti.

Hazine Tahvili Getirisi Rekor Kırdı

ABD’de 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi, yüzde 4,80 seviyesine çıkarak 2007’den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Getirideki yükselişin, enflasyon ve faiz artışı beklentilerinin etkisiyle olduğu ifade edildi.

Fed Yetkililerinden Faiz Açıklamaları

Fed yetkilileri de piyasaların yakından takip ettiği açıklamalarda bulundu. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyonun 2025 sonuna kadar yüzde 2’ye düşeceğini öngördüğünü söyledi. Mester, mevcut ekonomik durum devam ederse bir sonraki toplantıda muhtemelen bir faiz artışını destekleyeceğini de belirtti. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise 2024’te yıl sonuna doğru bir faiz indirimi beklediğini ifade etti.