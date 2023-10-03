New York borsası düşüşle kapandı

ABD’de pay piyasaları, ekonomik veriler ve Fed yetkililerinin açıklamaları sonrası faiz artışı beklentilerinin güçlenmesiyle düşüş yaşadı.

KAYNAK: AA
New York borsası düşüşle kapandı

Dow Jones endeksi yüzde 1,29, S&P 500 endeksi yüzde 1,37, Nasdaq endeksi yüzde 1,87 değer kaybetti.

Ekonomik Veriler İş Gücü Talebini Gösterdi

ABD’de ağustosta JOLTS açık iş sayısı, bir önceki aya göre 690 bin artarak 9 milyon 610 bine yükseldi. Bu rakam piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Analistler, açık iş sayısındaki artışın, Fed’in para politikası sıkılaştırmasına rağmen iş gücü piyasasının güçlü olduğunu gösterdiğini belirtti.

Hazine Tahvili Getirisi Rekor Kırdı

ABD’de 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi, yüzde 4,80 seviyesine çıkarak 2007’den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Getirideki yükselişin, enflasyon ve faiz artışı beklentilerinin etkisiyle olduğu ifade edildi.

Fed Yetkililerinden Faiz Açıklamaları

Fed yetkilileri de piyasaların yakından takip ettiği açıklamalarda bulundu. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyonun 2025 sonuna kadar yüzde 2’ye düşeceğini öngördüğünü söyledi. Mester, mevcut ekonomik durum devam ederse bir sonraki toplantıda muhtemelen bir faiz artışını destekleyeceğini de belirtti. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise 2024’te yıl sonuna doğru bir faiz indirimi beklediğini ifade etti.

Öne Çıkanlar
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı: Her maçta hakemi yenmek zorunda değil
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı: Her maçta hakemi yenmek zorunda değil
Son Haberler
Titre Avrupa karşında Galatasaray var. Sedat Kaya yazdı Spor
Titre Avrupa karşında Galatasaray var. Sedat Kaya yazdı
Domates festivalinden utanın be!.. Yazarlar
Domates festivalinden utanın be!..
Reis Bey! Asıl PKK ansızın geliveriyor! Yazarlar
Reis Bey! Asıl PKK ansızın geliveriyor!
T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlanlar
T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlanlar
T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Suç; Insider trading (içeriden bilgi alma) Yazarlar
Suç; Insider trading (içeriden bilgi alma)
T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlanlar
T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN