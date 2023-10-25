New York borsası düşüşle kapandı

Dow Jones endeksi yüzde 0,32, S&P 500 endeksi yüzde 1,43 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,43 değer kaybetti.
Alphabet ve Boeing hisseleri çakıldı
ABD’de bilanço sezonu devam ederken, Google’ın ana kuruluşu Alphabet’in üçüncü çeyrek sonuçları hayal kırıklığı yarattı. Bulut biriminin gelir beklentilerini karşılayamayan şirketin hisseleri yüzde 9’un üzerinde düştü. ABD’li uçak üreticisi Boeing’in hisseleri de üçüncü çeyrekte zarar açıklaması ve teslimat tahminlerini düşürmesiyle yüzde 2’nin üzerinde geriledi.
Tahvil faizi yükseldi
Tahvil piyasalarında ise ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yukarı yönlü bir hareket izledi. Tahvil faizi 11 baz puan artarak yüzde 4,95’e çıktı.