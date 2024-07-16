New York borsası güne yüksek başladı

Açılışta, Dow Jones endeksi %0,13 artışla 40.263,78 puana, S&P 500 endeksi %0,23 yükselişle 5.644,09 puana ve Nasdaq endeksi %0,33 kazançla 18.534,27 puana ulaştı.

Yatırımcılar, ABD'de açıklanan ekonomik verileri ve para politikası görünümünü değerlendirirken, piyasalarda olumlu bir seyir gözleniyor.

Haziran ayında ithalat fiyat endeksi aylık bazda değişim göstermezken, ihracat fiyat endeksi %0,5 azaldı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın dün yaptığı açıklamalarda, faiz indirimlerinde geç kalmak istemediklerini belirtmesi, piyasalarda bankanın eylül ayında faiz indirimine gideceği ihtimalini %90'ın üzerine çıkardı. Powell, Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, bu yılın ikinci çeyreğindeki üç verinin enflasyonun %2'ye düştüğüne dair "biraz güven" verdiğini ifade etti.

Kurumsal tarafta ise bilançolar yakından takip ediliyor. ABD'nin büyük bankalarından Morgan Stanley'nin net karı, yılın ikinci çeyreğinde %41 artarken, Bank of America'nın net karı %6,7 azaldı. Morgan Stanley'nin hisseleri, beklentileri aşan finansal sonuçlara rağmen %1'in üzerinde değer kaybederken, Bank of America'nın hisseleri, karındaki düşüşe rağmen beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçlarıyla %3'ün üzerinde değer kazandı.

