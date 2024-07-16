Koç Holding'ten flaş Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı kararı

Koç Holding Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl süreyle işletilmesi için yapılacak ihaleye teklif vermeye hazırlanıyor. Koç Holding konuyla ilgili olarak Kamu Aydınlatma Platformuna açıklama yolladı.

Koç Holding'ten KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ilan edilen Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 40 (Kırk) yıl süreyle ‘’işletme hakkının verilmesi” yöntemi ile özelleştirilmesine yönelik olarak 16 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek ihaleye katılacak olup, ihalenin kazanılması halinde konuyla ilgili bilgiler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.”