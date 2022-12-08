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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası güne yükselişle başladı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 17:49
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New York borsası güne yükselişle başladı

New York borsası yükselişle açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi, 115 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,37 artarak 33.723,81 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,23 artışla 3.942,81 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,21 artarak 10.982,93 puana yükseldi.

Analistler, piyasanın 5 gündür yaşanan düşüşten sonra toparlanmaya çalıştığını ancak yatırımcıların temkinli yaklaşımlarını sürdürdüklerini belirtti.

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