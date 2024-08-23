New York borsası günü düşüşle kapattı

Dow Jones endeksi, yaklaşık 200 puan düşerek yüzde 0,43 oranında bir azalma ile 40.712,78 puandan kapandı. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,89 gerileyerek 5.570,64 puana indi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi de yüzde 1,67 kayıpla 17.619,35 puana düştü.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki politika hamleleri üzerine yapılan spekülasyonlar, piyasaların negatif bir seyir izlemesine neden oldu. Fed'in dün yayımlanan toplantı tutanaklarına göre, yetkililerin çoğu, ekonomik verilerin beklentilere uygun devam etmesi durumunda eylül ayında para politikasını gevşetmenin uygun olacağını düşünüyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 17 Ağustos haftasında 4 bin artarak 232 bine ulaştı ve piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Aynı zamanda, ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustos ayında 1,6 puan düşerek 48 seviyesine geriledi ve son 8 ayın en düşük seviyesini kaydetti. Ayrıca, temmuz ayında ikinci el konut satışları yüzde 1,3 artarken, medyan konut fiyatı yıllık yüzde 4,2 artışla 422 bin 600 dolara yükseldi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki artışın, iş gücü piyasasının yumuşadığına işaret ettiğini ve bu durumun Fed'in faiz indirimi beklentilerini güçlendirdiğini belirtti. Ayrıca, zayıf imalat PMI verisinin ekonomideki yavaşlama endişelerini artırdığına dikkat çektiler. Fed Başkanı Jerome Powell’ın yarın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma, yatırımcılar tarafından Fed'in gelecekteki adımları konusunda önemli ipuçları aranan bir an olacak.

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşması için iş gücü piyasasının daha fazla sakinleşmesi gerektiğini belirtirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins, faiz indiriminin yakında uygun olabileceğini ve bu geçişin kademeli bir hızla yapılması gerektiğini vurguladı. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ise faiz indirimi için eylül ayını desteklediğini, ancak sürecin yavaş ve metodik bir şekilde ilerlemesi gerektiğini ifade etti.

Kurumsal tarafta, TD Bank, yirmi yılın ardından ilk kez zarar açıklamasıyla yüzde 2'den fazla değer kaybetti. Buna karşılık, ABD'li egzersiz ekipmanı ve medya şirketi Peleton, dokuz çeyrektir ilk kez satış artışı bildirmesiyle hisselerinde yüzde 35'in üzerinde bir artış yaşadı.