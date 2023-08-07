New York borsası haftaya yükselişle başladı

New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,16 artışla 35.473,13 puana çıktı.

KAYNAK: AA
New York borsası haftaya yükselişle başladı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Endeks böylece tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

S&P 500 ve Nasdaq da rekor kırdı

S&P 500 endeksi yüzde 0,9 artarak 4.518,44 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,61 kazançla 13.994,40 puana yükseldi. Her iki endeks de tarihi rekorlarını kırdı. Pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif seyir izlendi.

Enflasyon verileri bekleniyor

Yatırımcılar bu hafta açıklanacak enflasyon verilerine hazırlanırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bundan sonraki adımlarına ilişkin daha fazla ipucu verebileceğini ifade etti. Fed’in varlık alım programını ne zaman azaltmaya başlayacağı ve faiz artırımına ne zaman gideceği piyasaların gündemindeki en önemli konular arasında yer alıyor.

PayPal ve Tesla hisseleri hareketli

Öte yandan, ABD doları cinsinden bir sabitkoin (stablecoin) olan PayPal USD’yi (PYUSD) piyasaya sürdüğünü duyuran çevrim içi ödeme sistemi PayPal’in hisseleri yüzde 3’e yakın değer kazanırken, Tesla’nın Mali İşlerden Sorumlu Üst Yöneticisi (CFO) Zach Kirkhorn’un istifa etmesi sonrasında elektrikli otomobil şirketinin hisseleri yüzde 1 düştü.

Berkshire Hathaway’in karı dikkat çekti

Geçen hafta açıkladığı bilançosunda üç aylık operasyonel karının ilk kez 10 milyar doları aştığını bildiren Berkshire Hathaway’in hisse fiyatındaki yüzde 3’ün üzerindeki artış dikkati çekti. Şirketin yönetim kurulu başkanı ve CEO’su Warren Buffett’ın yatırım stratejileri piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

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