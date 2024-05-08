İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’dan enflasyon mesajı

Kaynak: Haber Merkezi
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’dan enflasyon mesajı
Yıl sonunda yüzde 42 enflasyon hedefinin tutturulabilir olduğunu belirten İş Bankası Genel Müdürü Aran, "Kredi büyümesi bu yıl tarihi düşük seviyede çıkabilir" dedi.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Aran, enflasyon ile ilgili yaptığı konuşmasında, bankacılığın tarihsel olarak kâr anlamında en sıkıntılı dönemini yaşadığını ifade etti.

"Enflasyonla mücadelede başarılı olmak önemli, yıl sonunda yüzde 42 hedefi tutturulabilir" diyen Aran, kredi büyümesinin 2024’te tarihi düşük seviyede çıkabileceğini ifade etti.

Hakan Aran TL'deki sıkışıklığı yabancı para kredi ile aşabildiklerini, kurda risk görmedikleri için, yabancı para kredi verebildiklerini belirtti.

Turizm ve ihracatta daha az kârlı dönem yaşanacağını söyleyen Aran, Bankacılıkta tarihsel olarak kâr anlamında en sıkıntılı dönemin yaşandığına vurgu yapan Aran, "Bankalar sermaye yönetiminde zorluk çekmeyecektir" ifadelerine yer verdi.

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