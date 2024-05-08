Köftem güzel olmuyor diyenler için. Orijinal kasap köfte pişirmenin işte püf noktası

Orijinal kasap köfte tarifini uygulayarak, sevdiklerinize lezzetli bir ziyafet sunabilirsiniz. Kasap köfte, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak evde yapıldığında bazı kişilerin istediği gibi lezzetli olmadığını duyuyoruz. Şimdi sizlerle orijinal kasap köfte pişirmenin püf noktalarını paylaşacağız

KASAP KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Yarım kilo dana köftelik dana kıyma (2 kere çekilmiş)

Bir kahve fincanı galeta unu

Bir adet soğan

Bir çay bardağı soğuk su

Bir yemek kaşığı zeytinyağı

Bir çay kaşığı karbonat

Bir çay kaşığı karabiber

Bir çay kaşığı tuz

Bir çay kaşığı kırmızı toz biber

KASAP KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Derin bir yoğurma kabına kıymayı alın. Soğanı rendeleyin ve avucunuza alıp suyunu sıkın. Kalan soğan posasını kıymanın üzerine ekleyin.

Galeta ununu, baharatları, suyu ve zeytinyağını da malzemelere ekledikten sonra yoğurma işlemine başlayın. Köftelik harcı en az 20 dakika yoğurmalısınız.

Yoğurma işleminden sonra elinizi hafif bir şekilde ıslatın ve köftelik harca şekil verin. Sonrasında ister tavada isterseniz de mangalda pişirebilirsiniz. Afiyet olsun.

PÜF NOKTASI

Köfteleri közde veya mangalda pişirmek en ideal yöntemdir. Köz ateşinde pişirilen köfteler, eşsiz bir lezzet elde etmenizi sağlar. Pişirme esnasında köftelerin her iki tarafını da eşit sürelerde çevirerek pişirmeye özen gösterin.

Son olarak, pişen köfteleri servis tabağına alarak yanında taze yeşilliklerle ve lavaş ekmekle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!