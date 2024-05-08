Köftem güzel olmuyor diyenler için. Orijinal kasap köfte pişirmenin işte püf noktası

Orijinal kasap köfte tarifini uygulayarak, sevdiklerinize lezzetli bir ziyafet sunabilirsiniz. Kasap köfte, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak evde yapıldığında bazı kişilerin istediği gibi lezzetli olmadığını duyuyoruz. Şimdi sizlerle orijinal kasap köfte pişirmenin püf noktalarını paylaşacağız
KASAP KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER
Yarım kilo dana köftelik dana kıyma (2 kere çekilmiş)
Bir kahve fincanı galeta unu
Bir adet soğan
Bir çay bardağı soğuk su
Bir yemek kaşığı zeytinyağı
Bir çay kaşığı karbonat
Bir çay kaşığı karabiber
Bir çay kaşığı tuz
Bir çay kaşığı kırmızı toz biber
KASAP KÖFTESİ NASIL YAPILIR?
Derin bir yoğurma kabına kıymayı alın. Soğanı rendeleyin ve avucunuza alıp suyunu sıkın. Kalan soğan posasını kıymanın üzerine ekleyin.
Galeta ununu, baharatları, suyu ve zeytinyağını da malzemelere ekledikten sonra yoğurma işlemine başlayın. Köftelik harcı en az 20 dakika yoğurmalısınız.
Yoğurma işleminden sonra elinizi hafif bir şekilde ıslatın ve köftelik harca şekil verin. Sonrasında ister tavada isterseniz de mangalda pişirebilirsiniz. Afiyet olsun.
PÜF NOKTASI
Köfteleri közde veya mangalda pişirmek en ideal yöntemdir. Köz ateşinde pişirilen köfteler, eşsiz bir lezzet elde etmenizi sağlar. Pişirme esnasında köftelerin her iki tarafını da eşit sürelerde çevirerek pişirmeye özen gösterin.
Son olarak, pişen köfteleri servis tabağına alarak yanında taze yeşilliklerle ve lavaş ekmekle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!