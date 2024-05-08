Köftem güzel olmuyor diyenler için. Orijinal kasap köfte pişirmenin işte püf noktası

Kaynak: Haber Merkezi
Köftem güzel olmuyor diyenler için. Orijinal kasap köfte pişirmenin işte püf noktası
Kasap köfte pişirirken bilmeniz gereken **tarif** sırrı

Orijinal kasap köfte tarifini uygulayarak, sevdiklerinize lezzetli bir ziyafet sunabilirsiniz. Kasap köfte, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak evde yapıldığında bazı kişilerin istediği gibi lezzetli olmadığını duyuyoruz. Şimdi sizlerle orijinal kasap köfte pişirmenin püf noktalarını paylaşacağız

KASAP KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Yarım kilo dana köftelik dana kıyma (2 kere çekilmiş)
Bir kahve fincanı galeta unu
Bir adet soğan
Bir çay bardağı soğuk su
Bir yemek kaşığı zeytinyağı
Bir çay kaşığı karbonat
Bir çay kaşığı karabiber
Bir çay kaşığı tuz
Bir çay kaşığı kırmızı toz biber

KASAP KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Derin bir yoğurma kabına kıymayı alın. Soğanı rendeleyin ve avucunuza alıp suyunu sıkın. Kalan soğan posasını kıymanın üzerine ekleyin.

maxresdefault.jpg

Galeta ununu, baharatları, suyu ve zeytinyağını da malzemelere ekledikten sonra yoğurma işlemine başlayın. Köftelik harcı en az 20 dakika yoğurmalısınız.

Yoğurma işleminden sonra elinizi hafif bir şekilde ıslatın ve köftelik harca şekil verin. Sonrasında ister tavada isterseniz de mangalda pişirebilirsiniz. Afiyet olsun.

PÜF NOKTASI

Köfteleri közde veya mangalda pişirmek en ideal yöntemdir. Köz ateşinde pişirilen köfteler, eşsiz bir lezzet elde etmenizi sağlar. Pişirme esnasında köftelerin her iki tarafını da eşit sürelerde çevirerek pişirmeye özen gösterin.

Son olarak, pişen köfteleri servis tabağına alarak yanında taze yeşilliklerle ve lavaş ekmekle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

İlgili Haberler
Yaprak sarma kararıyor veya iyi pişmiyor mu? İşte köylü kadınların pişirme yöntemi
Yaprak sarma kararıyor veya iyi pişmiyor mu? İşte köylü kadınların pişirme yöntemi
Suyla haşlayarak büyük hata yapmışız. İtalyan şeften gerçek makarna pişirme yöntemi..
Suyla haşlayarak büyük hata yapmışız. İtalyan şeften gerçek makarna pişirme yöntemi..
Airfryer'da patates kızartması böyle pişirilirse çıtır çıtır oluyor. Cihazın performansı artıyor
Airfryer'da patates kızartması böyle pişirilirse çıtır çıtır oluyor. Cihazın performansı artıyor
Sirkeyi kesinlikle uzak tutmanız gereken 5 yer. Faydadan çok meğer zararı varmış
Sirkeyi kesinlikle uzak tutmanız gereken 5 yer. Faydadan çok meğer zararı varmış
Komşularınız işin sırrını soracak. Poğaça hamuruna 1 kaşık ekleyin bakın ne olacak
Komşularınız işin sırrını soracak. Poğaça hamuruna 1 kaşık ekleyin bakın ne olacak
Tencereye 1 kaşık eklendiğinde fasulyenin lezzeti katlayan baharat! Tüm aşçılar ekliyor
Tencereye 1 kaşık eklendiğinde fasulyenin lezzeti katlayan baharat! Tüm aşçılar ekliyor
Salçada oluşan küfü yok etme tekniği. 1 kaşığıyla salçada oluşan küfü söküp atıyor
Salçada oluşan küfü yok etme tekniği. 1 kaşığıyla salçada oluşan küfü söküp atıyor
Biber dolması iyi pişsin istiyorsanız bilmeniz gereken tüyo! Dolmalar asla dağılmıyor
Biber dolması iyi pişsin istiyorsanız bilmeniz gereken tüyo! Dolmalar asla dağılmıyor
Demlik elmas gibi parlıyor. Kireç ve lekelerden eser kalmıyor! Formül çok kolay
Demlik elmas gibi parlıyor. Kireç ve lekelerden eser kalmıyor! Formül çok kolay
Evi temizlik kokan komşularınızın asla paylaşmadığı 5 tüyo! İşin sırrı meğer çok kolaymış
Evi temizlik kokan komşularınızın asla paylaşmadığı 5 tüyo! İşin sırrı meğer çok kolaymış
Son Haberler
Özel'den Iraklı öğrencinin öldürdüğü okul müdürü için taziye mesajı Gündem
Özel'den Iraklı öğrencinin öldürdüğü okul müdürü için taziye mesajı
Kahreden haber geldi: 1 Ocak’tan itibaren 3 milyon 240 bin kişi Ekonomi
Kahreden haber geldi: 1 Ocak’tan itibaren 3 milyon 240 bin kişi
FIFA'dan TFF'ye müjdeli haber Spor
FIFA'dan TFF'ye müjdeli haber
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’dan enflasyon mesajı Ekonomi
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’dan enflasyon mesajı
Yargıtay Başkanı 35. turda da seçilemedi Gündem
Yargıtay Başkanı 35. turda da seçilemedi
Yönetmen çok ünlü bir isim. İşte Aslı Enver’in kızıyla ilk filmi Magazin
Yönetmen çok ünlü bir isim. İşte Aslı Enver’in kızıyla ilk filmi