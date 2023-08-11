New York borsası karışık kapattı

ABD borsası, haftanın son işlem gününde üretici enflasyonu ve tüketici güveni verilerinin etkisiyle karışık seyir izledi.

KAYNAK: AA
New York borsası karışık kapattı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Dow Jones endeksi yüzde 0,3 artarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,56 düştü. S&P 500 endeksi ise yatay seyretti.

Üretici enflasyonu beklentilerin üzerinde

ABD’de temmuz ayında üretici fiyatları beklentilerin üzerinde arttı. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 0,8 yükseldi. Çekirdek ÜFE de aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Analistler, güçlü gelen üretici fiyatı verilerinin enflasyon endişelerini artırdığını ve Fed’in faiz artırımına daha yakın olduğunu belirtti.

Tüketici güveni beklentilerin üzerinde

ABD’de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi ise ağustosta aylık bazda 0,4 puan azalarak 71,2’ye geriledi. Ancak bu rakam beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 3,3’e gerilerken, uzun vadeli enflasyon beklentisi yüzde 2,9 oldu.

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