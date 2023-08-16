New York borsası Fed tutanakları öncesi düşüşte

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün yayınlanması beklenen toplantı tutanakları öncesi düşüşle açıldı.

KAYNAK: AA
New York borsası Fed tutanakları öncesi düşüşte

New York Borsası'nın açılışında Dow Jones endeksi yüzde 0,09 azalarak 34.914,96 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,09 düşüşle 4.433,79 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 kayıpla 13.593,17 puan oldu.

Fed'in geçen ayki toplantısına ilişkin tutanakların yayımlanması öncesinde pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Analistler, yatırımcıların faiz oranlarını 22 yılın en yüksek seviyesine çıkaran Fed'in, parasal sıkılaştırmasının sona yaklaşmasını beklediğini ancak Banka'nın faiz oranlarını daha uzun süre mevcut seviyede tutabileceğine dair endişelerin de sürdüğünü ifade etti.

FED'İN GELECEKTEKİ PARA POLİTİKALARI İÇİN İPUCU NİTELİĞİNDE

Bugün yayımlanacak tutanakların, Fed'in gelecekteki para politikasına ilişkin ipuçları verebileceğini aktaran analistler, yatırımcıların ayrıca konut, sanayi üretimine ilişkin verileri de takip edeceğini bildirdi.

Makroekonomik veri tarafında ABD'de konut başlangıçları, temmuzda yüzde 3,9 artışla 1 milyon 452 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. İnşaat izinleri ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 artışla 1 milyon 442 bine çıkarken, beklentileri karşılayamadı.

Ülkede sanayi üretimi, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1 yükseldi. ABD'de kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,7 puan artışla yüzde 79,3 oldu.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,16 ile Ekim 2022'den itibaren en yüksek seviyeye çıkarken, mortgage başvuruları düşüşünü sürdürdü.

Şirket bilançoları da açıklanmaya devam ederken, ABD'li perakende devlerinden Target, bu yıla ilişkin kar ve satış beklentilerini düşürmesine rağmen ikinci çeyrekte net karının yüzde 350'den fazla arttığını bildirdi. Target'in hisseleri, bilançosunu açıklaması sonrası yüzde 5'e yakın değer kazandı.

İlgili Haberler
New York borsası yükselişle kapandı
New York borsası yükselişle kapandı
New York borsası karışık kapattı
New York borsası karışık kapattı
New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası yükselişle açıldı
Öne Çıkanlar
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
Son Haberler
Denizde boğulan teknik direktör Sakıp Özberk'e son görev. Gözyaşları sel oldu Spor
Denizde boğulan teknik direktör Sakıp Özberk'e son görev. Gözyaşları sel oldu
Sivilce lekelerini geçiren şifalı bitkiler ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Sivilce lekelerini geçiren şifalı bitkiler ortaya çıktı
Azerbaycan, ülkeye girmeye çalışan Ermeni grubu durdurdu Dünya
Azerbaycan, ülkeye girmeye çalışan Ermeni grubu durdurdu
Bursa'da trafik kazası: Yaşlı çift hayatını kaybetti Güncel
Bursa'da trafik kazası: Yaşlı çift hayatını kaybetti
Baygın haldeki kızını hastaneye getirdi, doktor bulamadı Güncel
Baygın haldeki kızını hastaneye getirdi, doktor bulamadı
Yangın çıkan biçerdöverde yangın Güncel
Yangın çıkan biçerdöverde yangın
Bodrum'da deniz dibi temizliği yapıldı 1417 kilogram atık çıkarıldı Güncel
Bodrum'da deniz dibi temizliği yapıldı 1417 kilogram atık çıkarıldı