New York borsası karışık seyirle kapandı

(AA) - Kapanışta Dow Jones endeksi 250 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,84 kayıpla 31.886,53 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,67 azalarak 3.893,06 puana inerken ve Nasdaq endeksi 0,06 kazançla 11.435,33 puana yükseldi.

ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ile Signature Bank'ın iflasının ardından İsviçre merkezli Credit Suisse bankasındaki gelişmelerle bankacılık sektörüne ilişkin endişeler artarken, piyasalar günü karışık seyirle tamamladı.

Credit Suisse'in en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasıyla başlayan panik satışlar risk algısını güçlendirirken, Credit Suisse'nin ABD piyasalarına kote hisseleri yaklaşık yüzde 14 geriledi.

İsviçre Finansal Piyasalar Düzenleme Kurulu (FINMA) ve İsviçre Merkez Bankası (SNB) ortak açıklamasında, Credit Suisse'in sermaye ve likidite gerekliliklerini karşıladığı belirtilerek, gerekirse SNB'nin bankaya likidite sağlayacağı aktarıldı.

Ayrıca, Bloomberg'te yer alan bir haberde, ABD Hazine Bakanlığının Credit Suisse ile ilgili gelişmelerin ABD finans sektörüne etkilerini incelediği bildirildi. Haberde, ABD Hazine Bakanlığı yetkililerinin Avrupalı düzenleyici kurumlarla yakın şekilde çalıştığı kaydedildi.

Öte yandan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Standard & Poor's (S&P) ve Fitch Ratings, California merkezli First Republic Bank'ın kredi notunu düşürdü. Söz konusu not indiriminden sonra First Republic Bank'ın hisseleri yüzde 20'nin üzerinde değer kaybetti.