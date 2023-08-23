New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, Nvidia’nın bilançosunu bekleyen yatırımcıların ilgisiyle günü yükselişle tamamladı.

KAYNAK: AA
New York borsası yükselişle kapandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Dow Jones endeksi 180 puanlık artışla 34 bin 472 puana çıktı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri de sırasıyla yüzde 1,1 ve yüzde 1,59 değer kazandı.

Nvidia bilançosu öncesi hisseleri yükseldi

New York borsasında pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Yatırımcılar, ABD’li çip üreticisi Nvidia’nın ikinci çeyreğe ilişkin bilançosunu beklerken, şirketin hisseleri işlem gününü yüzde 3’e yakın kazançla tamamladı. Nvidia, yapay zeka için yaygın olarak kullanılan çipleri üretiyor.

Mortgage faizi rekor kırdı, başvurular düştü

Makroekonomik veri tarafında ise ABD’de 30 yıl vadeli mortgage faizi, geçen hafta yüzde 7,31 ile Aralık 2000’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Mortgage başvuruları ise yüksek faiz ortamı ve satın alma gücündeki aşınma nedeniyle Nisan 1995’ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

PMI verileri beklentilerin altında kaldı

ABD’de imalat sanayi PMI, ağustosta aylık 2 puan düşerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Hizmet sektörü PMI ise 51 ile 6 ayın en düşük değerini aldı. Bu veriler, ABD ekonomisinin koronavirüs salgını nedeniyle zorlanmaya devam ettiğini gösterdi.

Yeni konut satışları arttı

ABD’de yeni konut satışları ise temmuzda aylık bazda yüzde 4,4 artışla 714 bine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu veri, konut piyasasının canlılığını koruduğunu ortaya koydu.

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