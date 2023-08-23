New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,15 yükselişle 34.338,59 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,2 artarak 4.396,44 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,2 kazançla 13.532,43 puana yükseldi.

Endeksler, dünkü karışık seansın ardından toparlanırken, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Analistler, gelen verilerde, pay piyasalarındaki bu yılki yükselişin devam edip etmeyeceğine veya bu ayki düşüşün uzayıp uzamayacağına dair işaretlerin aranacağını kaydetti.

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın piyasalar kapandıktan sonra ikinci çeyreğe ilişkin bilançosunu açıklayacağına işaret eden analistler, Nvidia'nın finansal sonuçlarının da yatırımcıların odağında yer aldığını belirtti.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,31 ile Aralık 2000'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Mortgage başvuruları ise yüksek faiz ortamı ve satın alma gücündeki aşınma nedeniyle Nisan 1995'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.