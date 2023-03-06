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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,10 artışla 33.425.32 puana çıktı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 18:20
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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı
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S&P 500 endeksi yüzde 0,24 artarak 4.055,15 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,41 artışla 11.736,87 puana yükseldi.

Yüksek enflasyon ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" duruşunu daha uzun süre koruyacağına dair endişeler sürerken, pay piyasaları, yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın salı ve çarşamba günü Kongre'de yapacağı Yarı Yıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumu piyasaların odağında bulunurken, analistler, Banka'nın 22 Mart'taki toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının yüzde 25 ihtimalle olasılık dahilinde olduğunu ve Powell'ın açıklamalarında konuya ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek 3 toplantıda toplam 75 baz puan faiz artırabileceğinin öngörüldüğünü hatırlatan analistler, Powell'ın açıklamalarının yanı sıra cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin de söz konusu beklentileri önemli ölçüde etkileyebileceğini ifade etti.

Öte yandan, geçen hafta yüzde 4'ün üzerine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,93 seviyesine geriledi. (AA)

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