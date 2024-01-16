New York İstanbul arası 4 saate iniyor. NASA açıkladı

'Son of Concorde (Konkordun oğlu)' olarak isimlendirilen ve 30 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde olan X-59 süpersonik uçağı, NASA ve Lockheed Martin tarafından piyasaya sürüldü.

İnovasyon yetkilisi, 'ticari hava yolculuğunu yenilemeyi' beklediklerini söyledi.

AVRUPA'YA YOLCULUK 3,5 SAATE İNECEK

Çok yüksek hıza ulaşması sayesinde Avrupa'ya yaklaşık 3,5 saatte seyahat edebilecek deneysel süpersonik jet, Cuma günü Palmdale, Kaliforniya'da düzenlenen bir törenle tanıtıldı.

İstanbul-New York arasını ise 4 saate uçabileceği kaydedildi.

NASA, X-59 süpersonik uçak hakkında, ticari amaçlar için kopyalanacak bir prototip değil, 'benzersiz bir deneysel uçak' olduğunu vurguladı.

Ses hızında yolculuk deneyimlenecek projenin maliyeti ise Bloomberg’e göre, sekiz yılda 632 milyon dolar olarak açıklandı.

SAATTE BİN 350 KM YOL ALIYOR

Saatte yaklaşık 1.350 mil yol alabilen Concorde uçağı, 1976’da fırlatıldı ve yaklaşık 20 yıl önce, bakım masrafları ve 2000 yılında meydana gelen ölümcül bir kaza nedeniyle hizmet dışı bırakıldı.

Yetkililer, yeni nesil modelin saatte 925 mil hızla seyahat edebileceğini ve tasarım, şekillendirme ve teknolojik yenilikler sayesinde yer yüzeyindeki insanlar için daha az rahatsız edici bir ses patlaması oluşturacağını belirtti.

Yetkililer yanı sıra, yeni nesil modelin saatte 925 mil hızla yol alabileceğini ve tasarım, şekillendirme ve teknolojilerdeki yenilikler sayesinde yer yüzeyindeki insanlar için daha az rahatsız edici bir ses patlamasına yol açacağını aktardı.

NASA yaptığı basın açıklamasında, son yarım yüzyılda ABD ve diğer ülkelerin, uçakların ses hızını (saatte 767 mil) aştığında ortaya çıkan şaşırtıcı patlamalar sebebiyle süpersonik uçuşları yasakladığını belirtti.

NASA, son yarım yüzyılda ABD ve diğer ülkelerin, uçakların ses hızını (saatte 767 mil) aştığında ortaya çıkan şaşırtıcı patlamalar nedeniyle süpersonik uçuşları yasakladığını açıkladı.

X-59’un, NASA’nın “hükümetlerin bu yasağı yeniden değerlendirmesine yardımcı olacak veriler sağlama” amacı güden Quesst misyonunun bir parçası olduğu belirtildi.

SEYAHAT ETME ŞEKLİMİZİ DEĞİŞTİRECEK

Uçağın ince ve koni şeklindeki burnunun, geleneksel bir uçakta ses patlamasına neden olacak şok dalgalarını kırması bekleniyor. Kokpit, uçağın uzunluğunun yaklaşık yarısına kadar aşağıda bulunuyor. Bu, pilotların uçağı çalıştırmak için kamera monitörlerine güvenmek zorunda kalacakları anlamına geliyor.

NASA Yönetici Yardımcısı Pam Melroy, “Bu, yalnızca NASA’nın ve tüm X-59 ekibinin sıkı çalışması ve yaratıcılığı sayesinde mümkün olan büyük bir başarı” dedi. Quesst ekibi şimdi, entegre sistem testleri, motor çalıştırmaları ve taksi testleri ile bu yılın sonuna doğru planlanan ilk uçuşa hazırlanmak için vites değiştiriyor.