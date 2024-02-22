New York'ta metrolarda işlenen suçların artması belediyeyi harekete geçirdi

Belediye Başkanı Eric Adams, polis memurlarının vardiyalarını uzatarak metrolarda daha fazla görünür olacaklarını açıkladı. Toplu taşıma idaresi MTA ise metro istasyonlarının aydınlatmasını değiştirerek güvenliği artırmayı hedeflediğini duyurdu.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, basın toplantısında yaptığı açıklamada, metrolarda işlenen suçların önemli bir sorun olduğunu belirtti. Adams, suç oranlarını düşürmek için polis memurlarının 12 saatlik vardiyalarla görev yapacağını, trenlerde, platformlarda ve gişelerde daha sık görüneceklerini söyledi. Adams, “Suçun nerede işlendiğini tespit etmek ve önlemek için polislerimizin metrolarda aktif olmasını istiyoruz.” dedi.

New York Polis Teşkilatı’nın (NYPD) yayınladığı son suç raporuna göre, metrolarda işlenen suçlarda yüzde 18, büyük hırsızlıklarda yüzde 22, ağır suçlarda yüzde 17 artış yaşandı. Raporda, “cinayet, tecavüz, soygun, ağır saldırı, hırsızlık ve büyük çaplı hırsızlık” gibi 6 ana suç kategorisinin 5’inde artış kaydedildiği belirtildi.

New York’un toplu taşıma idaresi Metropolitan Transit Authority (MTA) ise, metrolarda güvenliği artırmak için 20 milyon dolarlık bir proje başlattığını açıkladı. Proje kapsamında, 472 metro istasyonundaki eski floresan armatürler, daha parlak LED modelleriyle değiştirilecek. New York City Transit Başkanı Richard Davey, yaptığı açıklamada, “Metro istasyonlarımızın aydınlatmasını iyileştirerek, hem güvenliği hem de verimliliği artırıyoruz. Bu sayede suçluları caydırmayı ve yolcularımızın rahatını sağlamayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.