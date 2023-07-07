New York’ta tur otobüsü ile otobüs çarpıştı: 18 yaralı

İHA’da yer alan habere göre; ABD’nin New York kentinin Manhattan bölgesinde dün akşam saatlerinde üstü açık çift katlı bir tur otobüsü ile şehir otobüsü çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine ulaşan ekipler, tur otobüsündeki yolcuları çıkartmak için halat ve merdiven kullandı. New York İtfaiye Departmanı (FDNY) yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kazada yaralanan 18 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Tur otobüsünün şoförünün de kazada yaralandığı belirtilirken, polis açıklamasında tur otobüsünün kazadan önce kırmızı ışıkta geçtiği ifade edildi.