Newcastle United yıldızına şok haber. Futboldan men edilmesi gündemde

Geçen yaz 55 milyon Sterlin karşılığında Newcastle United’a transfer olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Sandro Tonali, önceki takımı AC Milan'dayken yasadışı bahis oynadığı gerekçesiyle Ekim ayında on ay men cezası almıştı.

Tonali’nin aldığı futboldan men cezası Ağustos’ta sona eriyor. Ancak İngiltere Futbol Federasyonu, genç yıldızı Newcastle’da da kendi takımının maçları da dahil olmak üzere 50 kez bahis kurallarını ihlal etmekle suçladı.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada "Sandro Tonali, Federasyonumuzun bahis kurallarını ihlal etmek suretiyle görevi kötüye kullanmakla suçlanmaktadır" denildi. Kamuoyu Federasyon'un Tonali'ye ömür boyu futboldan men başta olmak üzere çok ağır cezalar verebileceğini konuşuyor. Tonali'nin hakkındaki iddialara en geç 5 Nisan 2024 tarihinde cevap vermesi gerekiyor.

Tonali, Temmuz ayında AC Milan'dan Newcastle'a katıldı ancak eski takımları Brescia ve Milan'ın maçlarına bahis oynadığı için Ekim ayında İtalyan Futbol Federasyonu tarafından 10 ay men cezası aldı. Tonali'nin menajeri İtalyan oyuncunun kumar bağımlılığından muzdarip olduğunu söyleyerek "Umarım bu deneyim onun ve diğer pek çok kişinin hayatını kurtarır, onunla aynı alışkanlığa kapılanlara yardımcı olur" dedi.

Tonali'nin İtalya'da bahis oynadığının orta çıkıp cezasının kesinleşmesinden sonra Newcastle yönetimi, sözleşme imzalamadan önce futbolcu hakkında yeteri kadar araştırma yapmamakla suçlanmıştı. Geçtiğimiz Ekim ayında konu hakkında basına konuşan Newcastle menajeri Eddie Howe "İnsanlardan bu durumu bilmemiz gerektiği yönünde pek çok eleştiri gördüm. Fakat oyuncunun bahis oynadığını bilmemizin kesinlikle imkanı yoktu. Bu konuya daha fazla kaynak ayırmamız gerektiğini söyleyebilirsiniz ama birinin özel hayatı hakkında asla bilemeyeceğiniz bazı şeyler vardır. İyi niyetle bir imza atarsınız. İmza attığınız her oyuncu için her zaman bir risk unsuru olacaktır" demişti. Tonali'nin Newcastle'da da bahis oynadığı iddialarından sonra yönetim ve menajerin konu hakkında bu sefer kendilerini nasıl savunacakları merakla bekleniyor.