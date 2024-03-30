Trabzonspor Beşiktaşlı yıldız ile anlaştı

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor Beşiktaşlı yıldız ile anlaştı
Trabzonspor iki yerli isimle prensipte anlaşmaya vardı.

Süper Lig’de 2023-2024 sezonunun yavaş yavaş sonuna gelinirken Trabzonspor yaz transfer dönemi için şimdiden harekete geçti.

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Teknik direktör Abdullah Avcı’nın direktifleri doğrultusunda yerli rotasyonuna takviye yapmak isteyen bordo-mavililer 2 sürpriz isimle anlaştı.

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Beşiktaşlı Salih Uçan ve eski Galatasaraylı Emre Akbaba bir pürüz çıkmaması halinde önümüzdeki sezon Trabzonspor forması giyecek.

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İlk tercihinin Beşiktaş’ta kalmak olduğu bilinen Salih Uçan maaş konusunda siyah-beyazlılar ile anlaşamamış ve kendine kulüp aramaya başlamıştı.

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