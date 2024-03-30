Trabzonspor Beşiktaşlı yıldız ile anlaştı

Süper Lig’de 2023-2024 sezonunun yavaş yavaş sonuna gelinirken Trabzonspor yaz transfer dönemi için şimdiden harekete geçti.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın direktifleri doğrultusunda yerli rotasyonuna takviye yapmak isteyen bordo-mavililer 2 sürpriz isimle anlaştı.

Beşiktaşlı Salih Uçan ve eski Galatasaraylı Emre Akbaba bir pürüz çıkmaması halinde önümüzdeki sezon Trabzonspor forması giyecek.

İlk tercihinin Beşiktaş’ta kalmak olduğu bilinen Salih Uçan maaş konusunda siyah-beyazlılar ile anlaşamamış ve kendine kulüp aramaya başlamıştı.