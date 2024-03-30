Kadınlar turnuvasında cinsiyet değiştirmiş futbolcularla oynadılar. Rakiplerinin bacaklarını kırdılar

Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenen Beryl Ackroyd Kadınlar Kupası finalinin ardından ortalık karıştı.

Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren 5 futbolcuyu kadrosunda bulunduran Flying Bats FC, dört haftalık yarışma boyunca oynadığı her maçı kazandı ve Pazar günü Macquarie Park'ta büyük finali 4-0 kazanarak kupayı evine getirdi.

Kızlarının haksız bir rekabete girdiklerini ve bazılarının bacaklarının kırıldığını anlatan rakip takımdaki oyuncuların ebeveynleri, "Kızlarımız eğlenmek için buradalar ve kadınlar müsabakasında oynamayı bekliyorlar. Karma bir yarışma için kayıt yaptırmadılar" dedi.

Gelen eleştiriler sonrası bir açıklama yapan Flying Bats FC kendileri ile gurur duyduklarını ifade ederek, “Bir kulüp olarak Flying Bats FC, kapsayıcılığı güçlü bir şekilde savunuyor ve güvenli, saygılı ve adil oyun, LGBTQIA+ oyuncular, yetkililer ve taraftarlar için destekleyici bir topluluğun teşvik edilmesi ve spora katılımın özellikle LGBTQIA+ topluluğunun marjinalleşmiş üyeleri için getirdiği önemli fiziksel, sosyal ve zihinsel sağlık yararları ile gurur duyuyoruz. Biz cisgender ve transseksüel oyuncularımıza eşit değer veren bir kulübüz” dedi.