Kadınlar turnuvasında cinsiyet değiştirmiş futbolcularla oynadılar. Rakiplerinin bacaklarını kırdılar

Kaynak: Haber Merkezi
Kadınlar turnuvasında cinsiyet değiştirmiş futbolcularla oynadılar. Rakiplerinin bacaklarını kırdılar
Beryl Ackroyd Kadınlar Kupası'na bir takımın 5 cinsiyet değiştirmiş futbolcu ile girilmesi tartışma konusu oldu.

Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenen Beryl Ackroyd Kadınlar Kupası finalinin ardından ortalık karıştı.

Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren 5 futbolcuyu kadrosunda bulunduran Flying Bats FC, dört haftalık yarışma boyunca oynadığı her maçı kazandı ve Pazar günü Macquarie Park'ta büyük finali 4-0 kazanarak kupayı evine getirdi.

flying-bats-football-team-5292321.jpg

Kızlarının haksız bir rekabete girdiklerini ve bazılarının bacaklarının kırıldığını anlatan rakip takımdaki oyuncuların ebeveynleri, "Kızlarımız eğlenmek için buradalar ve kadınlar müsabakasında oynamayı bekliyorlar. Karma bir yarışma için kayıt yaptırmadılar" dedi.

fblogoonwhite.jpg

Gelen eleştiriler sonrası bir açıklama yapan Flying Bats FC kendileri ile gurur duyduklarını ifade ederek, “Bir kulüp olarak Flying Bats FC, kapsayıcılığı güçlü bir şekilde savunuyor ve güvenli, saygılı ve adil oyun, LGBTQIA+ oyuncular, yetkililer ve taraftarlar için destekleyici bir topluluğun teşvik edilmesi ve spora katılımın özellikle LGBTQIA+ topluluğunun marjinalleşmiş üyeleri için getirdiği önemli fiziksel, sosyal ve zihinsel sağlık yararları ile gurur duyuyoruz. Biz cisgender ve transseksüel oyuncularımıza eşit değer veren bir kulübüz” dedi.

İlgili Haberler
Szymanski minik Asya'nın hayalini gerçekleştirdi. Taraflı tarafsız herkes hayran kaldı
Fenerbahçe'de flaş ayrılık. Yıldız futbolcunun yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'de flaş ayrılık. Yıldız futbolcunun yeni takımı belli oldu
Trabzonspor Beşiktaşlı yıldız ile anlaştı
Yılmaz Vural yine yaptı yapacağını. İzleyenler gülmekten baygınlık geçirdi
Newcastle United yıldızına şok haber. Futboldan men edilmesi gündemde
Ali Koç kozmik odaya giriyor
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi şifresiz kanalda
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi şifresiz kanalda
UEFA ve FIFA olaya el attı. TFF gelen Fenerbahçe uyarısı ile şok oldu
Futbolcusu ile ilişkisi ortaya çıkan teknik direktör kovuldu
Ozan Tufan kurtaramadı
Ozan Tufan kurtaramadı
Son Haberler
Murat Kurum salona ‘bozkurt işareti’ yaparak girdi, alkış tufanı koptu Gündem
Murat Kurum salona ‘bozkurt işareti’ yaparak girdi, alkış tufanı koptu
Gazeteciye hain saldırı Dünya
Gazeteciye hain saldırı
Baharın müjdecisi Leylekler hakkında 10 ilginç bilgi Yaşam
Baharın müjdecisi Leylekler hakkında 10 ilginç bilgi
Brezilya'dan koptu geliyor. Ünlü voleybolcu Sultanlar Ligi'ni sallayacak Spor
Brezilya'dan koptu geliyor. Ünlü voleybolcu Sultanlar Ligi'ni sallayacak
Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni dövmesi gündem oldu. Eşine olan aşkı kıskandırdı Magazin
Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni dövmesi gündem oldu. Eşine olan aşkı kıskandırdı
İmamoğlu Adalar’da konuştu. 'İstanbul'un muhafızı olmaya devam edeceğiz' Gündem
İmamoğlu Adalar’da konuştu. 'İstanbul'un muhafızı olmaya devam edeceğiz'
Szymanski minik Asya'nın hayalini gerçekleştirdi. Taraflı tarafsız herkes hayran kaldı Spor
Szymanski minik Asya'nın hayalini gerçekleştirdi. Taraflı tarafsız herkes hayran kaldı