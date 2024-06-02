Neye uğradığına şaşırdı: Sahilde otururken telefonunu kartal çaldı

Kaynak: Haber Merkezi
Neye uğradığına şaşırdı: Sahilde otururken telefonunu kartal çaldı

Sahilde oturmuş bir halde kendini videoya alan kadının telefonu, aniden ortaya çıkan bir kartal tarafından çalındı.

Sahilde oturup kendini videoya alan bir kadının başına gelenler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kadın, telefonuyla video çekerken aniden bir kartalın saldırısına uğradı. Kartal, büyük pençeleriyle kadının elindeki telefonu kapıp havalandı.

Videoya yansıyan anlarda, kadının yerinden kalkıp kartalın peşinden koşmaya çalıştığı görülüyor. Ancak kartal, hızla gökyüzüne yükselerek takibi imkansız hale getirdi. Bir süre havada uçan kartal, sonunda telefonu düşürdü. Kadının şaşkınlığı ve çaresizliği videoya yansırken, bu ilginç anlar sosyal medyada viral oldu.

Son Haberler
Sığırcık sürüsünün büyüleyici gökyüzü dansı Yaşam
Sığırcık sürüsünün büyüleyici gökyüzü dansı
Acun Ilıcalı çıldırdı Spor
Acun Ilıcalı çıldırdı
Çöl tozu bitti çöl sıcağı başladı. Termometreler alev alacak Gündem
Çöl tozu bitti çöl sıcağı başladı. Termometreler alev alacak
İş yerini kundaklayan şahıs itfaiyenin önünü keserek ateş açtı Yerel Haberler
İş yerini kundaklayan şahıs itfaiyenin önünü keserek ateş açtı
Hamile kadının diş fırçalayabilmek için verdiği çaba sosyal medyada viral oldu Video
Hamile kadının diş fırçalayabilmek için verdiği çaba sosyal medyada viral oldu
Doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kadını UMKE ve AFAD ekipleri kurtardı Yerel Haberler
Doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kadını UMKE ve AFAD ekipleri kurtardı
'AKP'li siyasetçi İstanbul'un en gözde semtindeki iki villayı bedavaya aldı'. Eski vekilden çarpıcı iddia Gündem
'AKP'li siyasetçi İstanbul'un en gözde semtindeki iki villayı bedavaya aldı'. Eski vekilden çarpıcı iddia