Neye uğradığına şaşırdı: Sahilde otururken telefonunu kartal çaldı

Sahilde oturup kendini videoya alan bir kadının başına gelenler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kadın, telefonuyla video çekerken aniden bir kartalın saldırısına uğradı. Kartal, büyük pençeleriyle kadının elindeki telefonu kapıp havalandı.

Videoya yansıyan anlarda, kadının yerinden kalkıp kartalın peşinden koşmaya çalıştığı görülüyor. Ancak kartal, hızla gökyüzüne yükselerek takibi imkansız hale getirdi. Bir süre havada uçan kartal, sonunda telefonu düşürdü. Kadının şaşkınlığı ve çaresizliği videoya yansırken, bu ilginç anlar sosyal medyada viral oldu.