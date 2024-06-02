Kum kabarcıklı yengeçlerin ilginç beslenme yöntemi

Kum kabarcıklı yengeçler, doğanın en etkileyici ve ilginç beslenme yöntemlerinden birine sahiptir. Bu yengeçler, kum tanelerindeki döküntü ve planktonları filtreleyerek beslenmek için minik pençelerini kullanır. Yengeçler, kum tanesini pençeleriyle alıp, içindeki organik maddeleri ve besinleri ayırarak kendilerine gıda sağlarlar.

Bu süreçte kumun kalan kısmı, yengecin vücudundan geçerek top haline getirilir. Yengeçler, oluşturdukları bu kum toplarını elle tutulamayacak kadar büyük hale gelmeden kenara atarlar. Bu kum topları, sahil boyunca yengeçlerin beslenme faaliyetlerinin izlerini bırakarak yayılır.

Kum kabarcıklı yengeçlerin bu beslenme alışkanlığı, hem deniz ekosisteminin bir parçası olarak biyolojik döngüye katkıda bulunur hem de kumlu sahillerin temizliğine yardımcı olur.