Türk rehberler Koreli turistlere halay çekmeyi öğretti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Türk rehberler Koreli turistlere halay çekmeyi öğretti

Bursa'ya gelen Koreli turistlerin, Türk rehberler tarafından halay çekmeyi öğretildiği anlar, renkli sahnelere neden oldu.

Türkiye'nin en büyük beş gölünden birine ev sahipliği yapan ve tarihi dokusuyla ünlü İznik'i ziyaret eden Koreli turistlere, Türk rehberler tarafından halay çekme sanatı öğretildi.

Görüntülerde, turistlerin yüzlerindeki mutluluğu ve coşkuyu görmek mümkündü. Türk rehberler eşliğinde yaklaşık yarım saat boyunca halay çeken Koreli turistler, Türk kültürüne olan ilgilerini ve neşelerini ortaya koydular. Ardından turistler, İznik'in tarihi ve kültürel mirasını daha yakından keşfetmek üzere ilçe merkezine doğru yola çıktılar.

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