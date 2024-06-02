Türk rehberler Koreli turistlere halay çekmeyi öğretti

Türkiye'nin en büyük beş gölünden birine ev sahipliği yapan ve tarihi dokusuyla ünlü İznik'i ziyaret eden Koreli turistlere, Türk rehberler tarafından halay çekme sanatı öğretildi.

Görüntülerde, turistlerin yüzlerindeki mutluluğu ve coşkuyu görmek mümkündü. Türk rehberler eşliğinde yaklaşık yarım saat boyunca halay çeken Koreli turistler, Türk kültürüne olan ilgilerini ve neşelerini ortaya koydular. Ardından turistler, İznik'in tarihi ve kültürel mirasını daha yakından keşfetmek üzere ilçe merkezine doğru yola çıktılar.