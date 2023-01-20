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  • Neyim eksik diyen Tanju Özcan 6’lı masaya adaylık mektubu yazdı. Dana öncekiler parti kurmuştu

Neyim eksik diyen Tanju Özcan 6’lı masaya adaylık mektubu yazdı. Dana öncekiler parti kurmuştu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, düzenlediği basın toplantısında 6’lı masaya seslenerek "Adayı uzaklarda aramayın. Bu kardeşiniz aday seçilmesi durumunda 21 yıllık Erdoğan dönemine son verecek" dedi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 13:30
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Neyim eksik dedi. Tanju Özcan’dan 6’lı masaya cumhurbaşkanlığı adaylığı mektubu

Neyim eksik diyen Tanju Özcan 6’lı masaya adaylık mektubu yazdı. Dana öncekiler parti kurmuştu
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Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak öne çıkmasının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Altılı Masa'ya mektup yazarak adaylık talebinde bulunan Özcan, seçimler için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a meydan okudu.

"MEKTUP YAZDIM"

Altılı masaya bir mektup gönderdiğini söyleyen Özcan, "Bugüne kadar yaptığım en ciddi açıklamalar olacaktır. 6 lidere ayrı ayrı yazmak durumunda kaldım bu mektubu, az sonra göndereceğim. Bu mektup göreve talip olma ve aynı zamanda meydan okuma metnidir"

"AK PARTİ VE MHP SEÇMENİNDEN DE DESTEK ALDIM"

Açıklamalarını sürdüren Özcan, şunları söyledi:

"Ben AK Parti ve MHP seçmeninden de yoğun bir destek almışım, oy almışım. Yaklaşık 20 yıl sonra belediyeyi geri almış olduk. Belediye başkanlığı görevimin 4 yılını tamamladım.

"ADAYI UZAKLARDA ARAMAYIN"

Göreve gelmemden bu yana en az 20 anket şirketi Bolu'da araştırma yaptı, 2-3 tanesini ben yaptırdım. Ben hepsinde en başarılı 3 belediye başkanından birisi olarak ölçüldüm. Bunu da 6'lı masa isterse bütün anket şirketlerine sorabilir.

Erdoğan'a karşı benden daha çok seçim kazanmış gerçek bir Türk milliyetçisi aday bulursanız ona sözüm yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun tarif ettiği aday tiplemesi bana tamamen uygundur. Adayı uzaklarda aramayın.

Bu kardeşiniz aday seçilmesi durumunda 21 yıllık Erdoğan dönemine son verecek.

"ERDOĞAN'A MEYDAN OKUYORUM"

Kazanacak aday olsun diyorsanız, seçimlerde rüştünü defalarca ispat etmiş, Erdoğan'ı yüzde 65 oyla Cumhurbaşkanı seçildiği Bolu'da açık şekilde hezimete uğratmış olan Tanju Özcan kardeşinize yol veriniz. Ben Erdoğan'a meydan okuyorum."

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HUSEYIN CELIK
20.01.2023 14:38
eksiğin yok fazla var bu yüzden seçilemezsin fazlan milleti düşünmek ve hizmet etmek,,,,çıkar grupları yandaşın olmalı birilerine yedirmelisinki yoksa kimse seni aday yapmaz.yapsa millet oy verir ama  
 
👎
20.01.2023 14:36
SEÇIME YAKIN DAHA SIKI YÖNETİMLE SEÇİME GİDİYORUZ.  
 
okur
20.01.2023 14:32
ipini koparan cb adayi olmak istiyor beni yapin o zaman aday. biraz realist olun bos yapmayin  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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