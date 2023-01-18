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  • Altılı Masanın adayı ne zaman açıklanacak belli oldu. Erdoğan seçim için 14 Mayıs'ı işaret etmişti

Altılı Masanın adayı ne zaman açıklanacak belli oldu. Erdoğan seçim için 14 Mayıs'ı işaret etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim için 14 Mayıs’ı işaret etmesinden sonra CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’tan Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklama geldi.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 17:40
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Erdoğan seçim için 14 Mayıs'ı işaret etmişti. Altılı Masanın adayı ne zaman açıklanacak belli oldu

Altılı Masanın adayı ne zaman açıklanacak belli oldu. Erdoğan seçim için 14 Mayıs'ı işaret etmişti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Meclis'teki grup toplantısında seçim için 14 Mayıs’ı işaret ederek, “Menderes, 14 Mayıs 1950’de ‘Yeter söz milletin’ dedi, milletimiz 73 yıl sonra 6’lı masaya aynı gün ‘Yeter’ diyecek” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan’ın bu açıklamasından sonra CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’tan Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklama geldi.

ALTILI MASA ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

Özkoç, Millet İttifakı’nın adayının ne zaman açıklayacağına ilişkin, “Biz bir takvim açıkladık. Ayın 30’unda 6’lı masa tekrar bir araya gelecek. Bir sunum gerçekleştirilecek. Ocak ayından sonra da adayı açıklayacaklar” dedi.

“KARARIMIZ NET”

Özkoç, ayrıca “Biz kararımızı net olarak açıkladık. 6 Nisan’dan önce olacak her seçime ‘Evet deriz’ dedik. Şimdi onlar kendileri için bir seçim tarihi belirliyor. Nasıl çıkartmak istiyorlarsa öyle çıkartacaklar” diyerek yanıt verdi.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP’li Özkoç şunları söyledi:

AK Parti’nin sözcüsü Ömer Çelik, ‘Erken seçim değil; tarih güncellemesi’ diyor. Bir partinin sözcüsü böyle açıklama yapar, konuya böyle yaklaşırsa o partiden gerçekten ne beklenebilir? Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin söyledikleri neydi; eski zamanlardaki gibi olmayacak, seçim tarihinde yapılacak. Haziran’da. Peki, o tarihte mi yapılıyor? Hayır. Peki, bunun adı erken seçim değil mi? ‘Hayır o tarihte yapılmıyor, bunun adı erken seçim değil’ diyorlar. Seçim tarihini güncellemişler. Erkene almışlar ama adı erken seçim değil. O yüzden işler iyi gitmiyor. O yüzden Türkiye’nin itibarı, saygın bir yerde değil” dedi.

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Halit
18.01.2023 18:01
Bunlar seçim günü ekrem bey gibi dik duracaklar mi? Yoksa muharrem bey gibi adam kazandı diyerek ortadan kayıp mi olacaklar.  
 
Necdet
18.01.2023 17:55
Seçime kadar bir aday bulsalar bari  
 
Demedi deme
18.01.2023 17:53
Millet yeter diye kime diyecek? Muhalefete dese, muhalefet ettiğiniz yeter iktidara yürüyün anlamı çıkar. Iktidara dese, iktidar ettiğiniz yeter istirahat edin anlamı çıkar. Bunların miadı dolmuştur!.  
 
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