Neyzen Tevfik'in bilinmeyen hikayesi ortaya çıktı. Hakkında çıkan yalan habere böyle tepki göstermiş

30 Kasım 1930 tarihinde hakkında çıkan haberlere karşın Cumhuriyet Gazetesinin İstanbul Cağaloğlu’ndaki binasını ziyaret etti.

Tevfik, Mısır ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplarken “Eskiden tanıdığım Mısırlı büyük musikişinasları bulamadım” ifadelerini kullanmış fakat medyada bu sözler bağlamından koparılarak “Neyzen Tevfik Mısırlı musikişinasları beğenmemiş” şeklinde yansıtılmıştı.

Tevfik gazetenin önüne gelip konu ile alakalı olarak şu açıklamayı yaptı: Ben o azamet payesine henüz yükselmedim ki Mısır’ın güzide sanatkarlarını beğenmeyeyim. Bu benim haddime değildir.”

Açıklamasını bu şekilde yapan Neyzen Tevfik, gazetenin merdivenlerine oturarak yanından ayırmadığı Ney’i ile bir mini konser vermişti.

Pek bilinmeyen bu hikaye usta virtiöz’ün hakkında yalan haber yapılmasına dahi sanatı ile nasıl cevap verdiğini ve kendine has tarzından hiçbir şekilde ödün vermediğini ortaya çıkardı.