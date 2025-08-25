N'Golo Kante Avrupa'ya dönüyor!

Suudi Arabistan macerasında iki sezonu geride bırakan N’Golo Kante’nin Al Ittihad’daki geleceği belirsizliğe girdi. Chelsea’de yaşadığı sakatlıkların ardından 2023’te Suudi Pro Ligi’ne transfer olan Fransız yıldız, iki sezonda toplam 79 maça çıktı, 8 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

Resmen açıkladı! Fenerbahçe'de 2. başkan adayı belli oldu

Hakan Çalhanoğlu transferini resmen duyurdular! Kimse bu imzayı beklemiyordu: Fenerbahçe...

N'GOLO KANTE'YE AYRILIK İZNİ ÇIKTI

Al Ittihad Yönetimi, 34 yaşındaki orta sahaya bu yaz için ayrılık izni verdi. Kante’nin menajeri birkaç gündür yeni kulüp arayışında.

Fransız basınına göre deneyimli futbolcu, Monaco ve Paris FC’ye önerildi. Öte yandan Suudi Arabistan’dan Al Qadsiah da devreye girmiş durumda.

Didier Deschamps’ın milli takımda her zaman güvendiği isimlerden olan Kante’nin vereceği karar merakla bekleniyor. Kante'nin, 2026 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nda yer almak istediği biliniyor.

Barış Alper Yılmaz geri adım attı!

Beşiktaş'tan bir KAP daha gelebilir!

Rodrygo için Real Madrid'den Fenerbahçe'ye iyi haber!