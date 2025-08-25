Resmen açıkladı! Fenerbahçe'de 2. başkan adayı belli oldu

Sadettin Saran, Fenerbahçe başkan adaylığı için gerekli 500 imzayı kulübün Yüksek Divan Kurulu'na teslim etti. Saran, adayloğını da resmen açıkladı.

Hakan Çalhanoğlu transferini resmen duyurdular! Kimse bu imzayı beklemiyordu: Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıracak Youri Tielemans gelişmesi!

Sadettin Saran konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Fenerbahçemizin geleceği için üstümüze düşen sorumlulukla "Söz Fenerbahçe" diyerek yola çıkmıştık. Çünkü camia olarak birliğe, değişime ve kesin olarak istikrarlı başarılara ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. Kalbi Fenerbahçe için atan yüzlerce kongre üyemizin desteğiyle imza prosedürümüzü tamamlamış bulunuyoruz. Kongre üyelerimizin ve tüm taraftarlarımızın gösterdiği güven, var gücümüzle çalışmaya devam ederken bizim için ekstra bir motivasyon oluyor. Tüm taraftarlarımıza teşekkürler, onların yüzünü kara çıkarmayacağız. Sözümüz ilk günden beri net: Ne sabır ne süre, Söz Fenerbahçe."

Archie Brown istatistikleri altüst etti!

Rodrygo için Real Madrid'den Fenerbahçe'ye iyi haber!

Benfica-Fenerbahçe maçına tanıdık hakem!