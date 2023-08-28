Niagara şelalesi değil İstanbul metrosu

İstanbul’da yaşayan vatandaşların, sıkça kullandığı ulaşım araçlarından biri olan metroların merdivenlerinin yıkanma şekli büyük tepki topladı.

Niagara şelalesi değil İstanbul metrosu

İstanbul’da yaşayan vatandaşların çoğunlukla kullandıkları ulaşım aracı olan metroların merdivenlerinin yıkandığı bir video sosyal medyada paylaşılınca tartışma yarattı.

Bir temizlik çalışanı merdivenleri yıkamak için deterjanla karıştırılmış su dolu büyük kovayı merdivenin başından dökerek, boşalttı. Ardından çekpas ve paspas ile su döktüğü yerin üzerinden geçip temizliğe devam etti. Temizlik çalışanını fark eden bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasına kaydederek tepki gösterdi.

Merdivenlerden süzülerek dökülen deterjanlı su, şans eseri kimsenin kayıp düşmesine sebebiyet vermedi.

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