Nicolas Cage emeklilik tarihini açıkladı

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Nicolas Cage; 40 yılı aşkın oyunculuk kariyerinde 'The Rock' (Kaya), 'Con Air', 'Face/Off' (Yüz/Yüze), 'City of Angels' (Melekler Şehri), 'Lord of War' (Savaş Tanrısı), 'Ghost Rider' (Hayalet Sürücü), 'The Frozen Ground' (Karanlık Cinayetler) ve 'Pig' (Domuz) gibi yapımlarda rol aldı.

"3-4 FİM DAHA YAPABİLİRİM"

Ünlü yönetmen Francis Ford Coppola'nın yeğeni olan Cage, emekliliğe dair planını açıkladı. Vanity Fair’e konuşan 59 yaşındaki aktör, "Emeklilik planımı sağlamlaştırmaya başlıyorum. Belki 3-4 film daha yapabilirim" dedi.

Babası 75 yaşında hayatını kaybeden Nicolas Cage, "Eğer yeterince şanslıysam 15 yılım veya daha fazlası var. Babamı örnek alarak 15 yılda ne yapmak isterim? Ailemle vakit geçirmek isterim" ifadelerini kullandı.

"SİNEMADA SÖYLEMEM GEREKEN HER ŞEYİ SÖYLEDİM"

Elveda Las Vegas ile Oscar ve Altın Küre kazanan Dünyaca ünlü ABD'li aktör, "Sinema konusunda söylemem gerekenleri söylediğimi hissediyorum. Oyunculuk performansımı elimden geldiğince ileri götürdüm" yorumunda bulundu.