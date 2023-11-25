Hollywood yıldızı Natalie Portman çocuk oyuncuları uyardı. “Ben şanslıydım”

May December filmiyle gündemde olan Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Natalie Portman, çocuk oyuncuları Hollywood'daki çalışma şartlarına karşı uyardı.

Luc Besson imzalı "Sevginin Gücü" (Leon: The Professional) filmiyle, 12 yaşında sinema dünyasına adım atan Natalie Portman, filmde ailesinin ölümünden sonra bir tetikçinin yanına aldığı bir genç kız olan Mathilda karakterine hayat vermişti.

NTV'de yer alan habere göre; Leon: The Professional filminden sonra dünya çapında tanınan 42 yaşındaki Portman, genç yaşta Hollywood'a atılma konusunda çocukları uyardı.

Portman "Gençleri bu işe girmeleri konusunda teşvik etmezdim. 'Hiç' demiyorum, çocuk olarak diyorum. Çocuk oyuncu olarak zarar görmemiş olmam tamamen şans eseriydi. Tabii aşırı korumacı ve inanılmaz ebeveynlere de sahiptim" dedi.

Portman, Sevginin Gücü filminde rol aldığında 12 yaşındaydı.