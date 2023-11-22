Hollywood'da Filistin yasağı

Hollywood yıldızı Melissa Barrera, Filistin'e destek mesajı paylaştığı için 'Scream 7' kadrosundan çıkarıldı. Aynı zamanda Tom Cruise'un temsilcisi olduğu şirkette yönetici olan Barrera, Filistin'e destek verdiği için yöneticilik pozisyonundan da kovuldu.

İsrail Filistin arasındaki savaş binlerce kişinin hayatına kaybetmesine sebep oldu. Birçok ünlü isim Filistin'e desteğini açıklarken yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.

Spor dünyasından birçok ünlü ismin sözleşmesi Filistin'e yayınladıkları destek mesajlarından dolayı feshedildi. Hollywood dünyasında da durumun farksız olduğu ortaya çıktı.

Çığlık filminin devam serisinde rol alması beklenen Melissa Barrera, Filistin'e destek mesajları paylaşmasının ardından kadrodan çıkartıldı. Barrera Tom Cruise'un temsilcisi olduğu şirketten de kovuldu.

Melissa Barrera, Çığlık filminin 5. ve 6. filmlerinde 'Sam Carpenter' rolünü canlandırmıştı. Ünlü ismin 7. filmde rol almasına da kesin gözüyle bakılıyordu. Filmin 2025 yılında vizyona girmesi bekleniyordu.

Melissa Barrera'nın Filistin'e destek amaçlı yaptığı paylaşımlar 'anti siyonist' olarak değerlendirildi.

Ünlü isim, paylaşımlarında kendisinin de Meksika'dan geldiğini, Filistin'in ve Meksika'nın bağımsız birer devlet olma yolunda emin adımlarla ilerlemesi gerektiğini kaydetti.

Barrera,"Bizi gömmeye çalıştılar, bizim birer tohum olduğumu bilmiyorlardı" ifadelerini kullandı. Barrera, sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşımda ise "Bu konu hakkında belgeseller izledik, kitaplar okuduk... 'Nasıl hiç kimse bir şey yapmaz?' diye düşündük. İşte tam olarak böyle! Şu anda da soykırım ve etnik temizlik yaşanıyor ancak kimse bir şey yapmıyor." ifadelerine yer verdi.

Filmin yönetmeni Christopher Landon ise konuya dair bir paylaşımda bulundu.

Christopher Landon, yaptığı bir paylaşımda Barrera'nın kovulmasına dair "Her şey berbat. Bağırmayı kesin. Bu benim aldığım bir karar değildi." ifadelerine yer verdi.

Hollywood'un yaptırımlarıyla karşılaşan tek oyuncu Melissa Barrera olmadı. Oscar ödüllü aktrist Susan Sarandon, İsrail'in devam eden şiddet olaylarına tepkisini ortaya koydu. Ancak ünlü oyuncunun paylaşımlarından rahatsız olan menajerlik şirketi UTA, oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldı.