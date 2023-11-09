Hollywood'da grev bitti. Oyuncularla anlaşma sağlandı

ABD popüler film ve dizilerin merkezi olan Hollywood oyuncuları ve stüdyoları, 118 gündür süren grevin sona ermesi için geçici bir anlaşmaya vardı.

Hollywood'da grev bitti. Oyuncularla anlaşma sağlandı

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, grev yüzünden yüzlerce popüler televizyon dizisi ve filmin yapımına ara verilirken ABD ekonomisi de milyarlarca dolar zarar gördü.

Yürütülen müzakereler sonucunda sendika oyuncular için daha yüksek maaş ve yapay zekaya karşı koruma sağlamış oldu.

Grevin sona ermesiyle film setleri tekrar açılacak, oyuncular işlerine geri dönebilecek ve sektörde çalışan binlerce kişi tekrar çalışmaya başlayacak.

Şimdi anlaşmanın sendikanın yönetim kurulu ve üyeleri tarafından oylanması gerekiyor. Süreç haftalar sürebilir ancak anlaşmanın kabul edilmesi bekleniyor.
Disney, Netflix, Warner ve Universal gibi büyük şirketlerin bizzat CEO’larının katıldığı görüşmeler son iki haftadır yoğunlaşmıştı.

Oyuncular grevinden önce de yazarlar grevinin olması stüdyoları çoktan zora sokmuş durumda.
1960 yılında daha sonra başkan olacak olan oyuncu Ronald Reagan’ın öncülük ettiği grevden beri ilk defa iki sendika aynı anda iş bıraktı.

Çok sayıda dizinin ve filmin yapımı önümüzdeki yıllara ötelenmiş durumda.
Oyuncular ise geçinmekte zorlanmaktaydı; kimileri ikinci bir iş bulurken kimileri sektörü bırakmak zorunda kaldı.

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