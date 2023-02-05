Fenerbahçe istiyordu: Galatasaray'a geliyor

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Nicolo Zaniolo, sürpriz bir hamle yaptı.

Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında Dries Mertens ile bulduğu beraberlik golü sonrası sarı kırmızılı takımın resmi instagram hesabından gol paylaşımı yapıldı. Zaniolo, bu paylaşımı beğendi.

Bu hamle üzerine sosyal medyada transfer dedikoduları daha da kuvvetlendi.