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Fenerbahçe istiyordu: Galatasaray'a geliyor

Yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo'dan flaş G.Saray hamlesi geldi.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 20:09
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Nicolo Zaniolo'dan flaş G.Saray hamlesi

Fenerbahçe istiyordu: Galatasaray'a geliyor
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Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Nicolo Zaniolo, sürpriz bir hamle yaptı.

Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında Dries Mertens ile bulduğu beraberlik golü sonrası sarı kırmızılı takımın resmi instagram hesabından gol paylaşımı yapıldı. Zaniolo, bu paylaşımı beğendi.

Bu hamle üzerine sosyal medyada transfer dedikoduları daha da kuvvetlendi.

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