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Zaniolo'nun maliyeti belli oldu

Galatasaray'ın, İtalya'nın Roma ekibinden kadrosuna dahil ettiği Nicolo Zaniolo'nun transfer şartlarını açıkladı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 08:46
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Galatasaray Nicolo Zaniolo'nun transfer şartlarını açıkladı

Zaniolo'nun maliyeti belli oldu
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Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, Nicolo Zaniolo'nun transferi konusunda Roma ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon avro kesin transfer bedeli ödeneceği, futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarıldı.

Bu sezondan başlamak üzere 4,5 sezon için sözleşme imzalanan futbolcuya, 2022-2023 sezonu için net 900 bin, diğer sezonlar için net 2 milyon 750 bin avro sezonluk maaş ödeneceği kaydedildi.

Ayrıca Roma ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi

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