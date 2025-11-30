Sezon başında Galatasaray'dan Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, her geçen gün performansını biraz daha yukarı çekmeye devam ediyor. Son olarak, Udinese'nin Parma'yı 2-0 mağlup ettiği mücadelede gol atan İtalyan yıldız, maç sonu yaptığı açıklamada Serie A ekibinde kalmaya yeşil ışık yaktı.

İşte Nicolo Zaniolo'nun o sözleri:

"Udinese harika bir yer, burada mutluyum. Beni hemen kucakladılar ve rekabetçi bir takımız. Harika bir sezon geçirebiliriz."

10 MİLYON EUROLUK OPSİYONU VAR

Galatasaray'ın gelecek planları arasında yer almayan Nicolo Zaniolo için yapılan anlaşmada bir de opsiyon maddesi bulunuyor. Udinese, tecrübeli oyuncunun bonservisini 10 milyon euro karşılığında alma hakkına sahip.

