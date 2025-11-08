Galatasaray'dan Udinese'ye kiralık olarak transfer olanNicolo Zaniolo, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Tecrübeli oyuncu, samimi açıklamalarda bulunurken, 2026 Dünya Kupası'nda forma giymek istediğini de dile getirdi.

İşte Nicolo Zaniolo'nun sözlerinden öne çıkanlar;

'ARTIK DAHA HUZURLUYUM'

"Artık daha huzurluyum. Saha dışında bir denge buldum. Eskiden mükemmelliği arıyordum ve işleri abartıyordum. Artık saha dışında beni sakinleştiren bir denge buldum. Sahada kafamı uzaklaştırmamı sağlayan harika bir ailem var. Sahaya çıkarsın, iyi oynarsın, kötü oynarsın ama oğlun sana gülümserse her şey unutulur. Kendimi kapatıp aileme adıyorum."

'DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK İSTİYORUM'

"Dünya Kupası'nda oynamayı hayal ediyorum. Gattuso, kapıların herkes için açık olduğunu söyledi. Yaptığım işi yapmaya devam etmeliyim. İtalya ile orada olmak istiyorum."