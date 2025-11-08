Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe gecesi Viktoria Plzen'e konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Çekya'dan golsüz beraberlikle döndü ve puanını 7'ye yükseltti.

DOMENICO TEDESCO PLZEN'E KARŞI ROTASYON YAPTI

Domenico Tedesco, Plzen deplasmanında rotasyona gitti. Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmaya yedek başladı ve ısınmasına rağmen süre almadı. Ayrıca Tedesco, Kerem Aktürkoğlu ile bu mücadele öncesi bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmenin detayları ortaya çıktı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA SÖYLEDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Fanatik'te yer alan habere göre; Tedesco'nun Kerem'i yanına çekip, "Son dönemde çok yoruldun, sezon uzun ve önümüzdeki maçlarda bana lazımsın. Sana %100 hazır halde ihtiyacım var. Seni bazen korumam gerekiyor. Bu yüzden Plzen maçında ilk 11'de olmayacaksın." dediği öne sürüldü. Tedesco'nun, bu konuşmayı, olumsuz spekülasyonların önüne geçmek için bilerek idmanın basına açık olan ilk 15 dakikalık bölümünde yaptığı aktarıldı.

