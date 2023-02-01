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Niğde'de 26 hırsızlık olayı aydınlatıldı: 8 tutuklama

Niğde'de 26 hırsızlık olayına karışan 38 şüpheli yakalandı. 

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 14:57
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Niğde'de 26 hırsızlık olayı

Niğde'de 26 hırsızlık olayı aydınlatıldı: 8 tutuklama
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İHA'nın haberine göre, Niğde'de 26 hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 38 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 26 hırsızlık olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliği tespit edilen 38 zanlıyı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

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