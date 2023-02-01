Niğde'de 26 hırsızlık olayı aydınlatıldı: 8 tutuklama

İHA'nın haberine göre, Niğde'de 26 hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 38 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 26 hırsızlık olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, kimliği tespit edilen 38 zanlıyı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.