Niğde'de göçükte yaşamını yitiren işçiler toprağa verildi

Niğde’nin Merkeze bağlı Çarıklı köyünde meydana gelen olayda, yapım aşamasında olan patates deposu, belirlenemeyen bir sebepten dolayı çöktü. Meydana gelen göçükte, toprağın altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi ise yaralandı. Yaralanan 4 işçiden 3’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden işçilerden Murad Değirmenci, Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Civelek köyünde toprağa verildi. Değirmenci’nin cenaze törenine Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Gülşehir Belediye Başkanı Erkan Çiftçi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Göçükte yaşamını yitiren diğer işçi Murat Aydoğan ise Çarıklı köyünde, cenaze namazının ardından defnedildi. Cenazeye, Vali Cahit Çelik, Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.