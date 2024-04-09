Niğde'de göçükte yaşamını yitiren işçiler toprağa verildi

Kaynak: İHA
Niğde'de göçükte yaşamını yitiren işçiler toprağa verildi
Niğde'de yapımı devam eden patates deposunun çökmesi sonucunda meydana gelen göçükte toprak altında kalarak yaşamını yitiren 2 işçi toprağa verildi.

Niğde’nin Merkeze bağlı Çarıklı köyünde meydana gelen olayda, yapım aşamasında olan patates deposu, belirlenemeyen bir sebepten dolayı çöktü. Meydana gelen göçükte, toprağın altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi ise yaralandı. Yaralanan 4 işçiden 3’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden işçilerden Murad Değirmenci, Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Civelek köyünde toprağa verildi. Değirmenci’nin cenaze törenine Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Gülşehir Belediye Başkanı Erkan Çiftçi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Göçükte yaşamını yitiren diğer işçi Murat Aydoğan ise Çarıklı köyünde, cenaze namazının ardından defnedildi. Cenazeye, Vali Cahit Çelik, Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.

aw180059-01.jpg

aw180059-02.jpg

aw180059-04.jpg

aw180059-05.jpg

aw180059-06.jpg

Son Haberler
SunExpress’ten yapay zeka destekli seyahat planlayıcısı Teknoloji
SunExpress’ten yapay zeka destekli seyahat planlayıcısı
Son dakika... Fenerbahçe'ye TFF'den kötü haber. PFDK açıklaması Spor
Son dakika... Fenerbahçe'ye TFF'den kötü haber. PFDK açıklaması
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı Yerel Haberler
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı
Trump sonrası dünya bambaşka bir yer olabilir. Bildiğimiz dünyanın sonu mu Gündem
Trump sonrası dünya bambaşka bir yer olabilir. Bildiğimiz dünyanın sonu mu
Bayramda kaç sağlık personelinin görev alacağı açıklandı Gündem
Bayramda kaç sağlık personelinin görev alacağı açıklandı
Kontrolden çıkan cip yan yattı: 2 yaralı Yerel Haberler
Kontrolden çıkan cip yan yattı: 2 yaralı