Niğde'de kavga

Niğde'de aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan kavgada kafasına demir çubukla vurulan ve silahla yaralanan şahıslar tedavi altına alındı.

KAYNAK: İHA
Niğde'de kavga

Olay, Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Kızılca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen R.Ü. ve C.Ü. karşılaştıkları Samet B. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Samet B., Ramazan Ü.’yü demir çubukla başına vurarak yaralarken, Can Ü.’ye ise yanında getirdiği tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

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Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Can Ü. ve Ramazan Ü.’yü olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan başına demir çubukla vurulan Ramazan Ü.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Olayın şüphelisi Samet B. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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