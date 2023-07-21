Niğdeli depremzedeler isyan etti: Ortada kaldık

Niğde’de, depremlerden en çok etkilenen bölgede depremzedelerle bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Gürer, ilgili kurumların bir an önce Niğdeli depremzedenin sorunlarına el atması gerektiğini söyledi.

GÜRER, SORUNLARINI DİNLEDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Niğde’ne bine yakın bağımsız bölümün etkilendiğini hatırlattı.

CHP Milletvekili Gürer’in, Cumhuriyet Bulvarında, bir araya gelerek sorunlarını dinlediği depremzedeler, 7 aydır Niğdeli depremzedelere sahip çıkılmadığını anlattılar.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer "11 ili etkileyen deprem Niğde’de can kaybı olmasa da büyük hasar verdi . Niğde Merkezde Burhan, Çayır, Şahinali, Yukarıkayabaşı, İnönü, Eskisaray, Aşağıkayabaşı, İlhanlı, Ahipaşa ve Songur mahallelerinde kullanım dışı kalan ağır hasarlı binalar oldu. Özellikle Cumhuriyet caddesi ile eski garaj karşısında çok sayıda işyeri de boşaltıldı. Bazı binalarda yıkımda yapıldı. Çok hasarlı bina ise boş yıkım bekliyor. Çevresinde yeterli önlem dahi yok. Depremzedelerin durumunda ise bir belirsizlik devam ediyor. Kimle muhatap olacaklar? Ne zaman mağduriyetleri giderilecek ? ve yetkililerden bir an önce açık, net bilgi istiyorlar. Ortada kaldıklarını ve sahip çıkılmadıklarını düşünüyorlar. Deprem etkisini halende ağır biçimde hissediyorlar. Depremzedelerle farklı dönemlerde konuşup sorunlarını gündeme getirmeye devam ediyorum. Mart ayında Niğde Afet bölgesi kapsamına alınması mecliste gündeme getirdim. Nisan ayında yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar dikkate alınarak Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kabul edildiği iktidar açıkladı. Seçim öncesi duyurulan bu açıklama ardından bugüne kadar depremzedeler sorunlarına bir çözüm getirilmedi. Belirsizlik devam ediyor” diye konuştu ve depremzedeleri dinledi.

“YETKİLİLER BİZİ SÜRÜNDÜRMESİN”

Depremde ağır hasar alan binalardaki evlerini, işyerlerini boşaltarak, kiralık ev ve işyerlerine geçmek zorunda kaldıklarını belirten Niğdeli depremzedeler, 6 Şubat’tan bu yana depremzedelerde ilgili kamu kurumlarının gerekli bilgilendirmeyi yapmadığını ifade ettiler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığını aradığını, bakanlığın il çevre ve şehircilik müdürlüğüne yönlendirdiğini anlatan Niğdeli depremzede, “Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki’den rica ediyorum, Niğdelilere üvey evlat gibi attılar bir kenara. Kimse yüzümüzü bakmıyor. Somut hiçbir cevap vermiyorlar. Depremden bu yana kiralık evde oturuyoruz. Bizim evimiz, işyerimiz yıkıldıktan sonra bizin için nereye ev ve işyeri yapacaklar, ne yazan başlayacaklar. Bu soruların mutlaka yanıtlanması gerekiyor. Bizi süründürmesinler artık, somut bir açıklama yapsınlar. Valiliğe, Belediyeye, Çevre Müdürlüğüne, AFAD’ gidip derdimizi anlatıyoruz ama somut bir cevap alamıyoruz . 60 yıldır yaşadığım memleketimde bir insan çıkıp da depremzedelere neden sahip çıkılmadığını sormuyor” dedi.

EN KISA SÜREDE SOMUT ADIMLAR ATILMASINI BEKLİYORUZ

Virane durumdaki hasarlı binaların tehlike saçtığına değinen Niğdeli depremzede, “Bazı ağır hasarlı evler yıkıldı.Diğer evlerde Temmuz’dan itibaren yıkılacağı söylendi ama halen yıkılmadı. Açıklamada da yapılmıyor. Lütfen yetkililerden en kısa sürede somut açıklama bekliyoruz. Evi yıkılıpta müracaat sonucu halen inceleme aşamasında diye cevap verilen yerlerde var. Ev yıkılmış yıkılan evin neresi inceleme aşamasında o da garip bir durum” diye konuştular.

Evleri yıkıldıktan sonra kiraya çıktığını belirten depremzede kira yardımı alamadıklarını, Niğde’ye üvey evlat muamelesi yapıldığını belirtti.

BİZİ İNSAN YERİNE KOYMUYORLAR

Evleri yıkıldıktan sonra yeni evlerin nereye yapılacağını, TOKİ’nin mi yoksa başka kurumların mı yapacağını yetkililerin açıklaması gerektiğini anlatan Niğdeli depremzede “Ben depremden hemen sonra bir ev bulup kiraladım. 6 ay dolmak üzere, ev sahibi şimdiden evi boşaltmamı istemeye başladı. Bize bu çaresizliği yaşatmaya devletin hakkı yok. Bizi insan yerine koymuyorlar. Niğdeliler bugüne kadar hiç böyle çaresiz kalmamıştı” dedi. İşyerini boşaltan Ali Aydudu “Yeni işyerlerimize taşındık. Yıllardır müşteri alışkanlığı olan dükkanlarımızı terk ettik. Deprem sonrası taşınmanın dışında sorunlarıma çözümden vazgeçtik bir bilgi dahi alamaz duruma geldik. Bir an önce yetkililer bize ne olacak? Nasıl olacak? bir takvim olsun açıklasınlar. Ortada bırakıldık. Çözüm bekliyoruz” diye konuştu.

1000’E YAKIN BAĞIMSIZ BÖLÜM DEPREMDE OLUMSUZ ETKİLENDİ

Depremzedelerin sorunlarını dinledikten sonra bir açıklama yapan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 6 Şubat depremlerinden Niğde’nin de etkilendiğini ve burada 1000’e yakın bağımsız ve müstakil alanın, deprem sonrası boşaltıldığını, Nisan ayında ise Niğde’nin Bölgesel Afet Bölgesi kapsamına alındığın hatırlattı.

SORUNLAR BÜYÜYOR

Ancak ne depremden sonra ne de Niğde’nin bölgesel afet bölgesi kapsamına alınmasından sonra Niğdeli depremzedelerin sorunlarını kulak ardı edildiğini belirten Fethi Gürer, vatandaşlara belirsizliğin giderilmesi yönünde açık bilgi verilmemiş olmasının da sorunların büyümesine neden olduğunu belirtti.

KİRACI DURUMUNDAKİ DEPREMZEDELERİN MAĞDURİYETİ

Depremzedelerin şu anda ne yapılacağı konusunda bir fikir sahibi olmadığına da dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, “Çok sayıda depremzede zorunlu kiraya çıktı. Kendi evleri varken bir anda kiracı durumuna düştüler. Kira fiyatları da çok arttı. Niğdeli deremzedelerin sorunlarına bir ön önce eğilinmeli ve çözüm sağlanmalıdır” dedi.