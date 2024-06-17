Nihal Candan 'sosyal medyayı bıraktım demişti sahalara geri döndü. Partisindeki bir detay dikkat çekti

Nihal Candan 'sosyal medyayı bıraktım demişti sahalara geri döndü. Partisindeki bir detay dikkat çekti
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklu olan ancak 37 kiloya düşünce tahliye edilen fenomen Nihal Candan, tahliyesinden birkaç gün sonra röportaj vermiş ve "sosyal medyayı kullanmayacağım" demişti. Candan parti yaparak sosyal medya hesabını yeniden kullanmaya başladı.

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Nihal Candan 'sosyal medyayı bıraktım demişti sahalara geri döndü. Partisindeki bir detay dikkat çekti 1

Nihal Candan, doktor raporuna göre anoreksiya teşhisi konduktan ve 37 kiloya kadar düştükten sonra cezaevinden serbest bırakıldı.

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Nihal Candan 'sosyal medyayı bıraktım demişti sahalara geri döndü. Partisindeki bir detay dikkat çekti 2

Cezaevinden yeni çıkan ve yaptığı röportajlarda 7 vakit namaz kıldığını söyleyen Candan son hareketiyle dikkat çekti.

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Nihal Candan 'sosyal medyayı bıraktım demişti sahalara geri döndü. Partisindeki bir detay dikkat çekti 3

37 kilodan yukarı çıkması durumunda tekrar cezaevine girme ihtimali olduğu söylenen Candan, kendi doğum gününü kutlamak için bir parti düzenledi.

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Nihal Candan 'sosyal medyayı bıraktım demişti sahalara geri döndü. Partisindeki bir detay dikkat çekti 4

Özgürlüğüne kavuştuğunu belirten Candan, kardeşi Bahar Candan'ı çabuk unuttu.

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Nihal Candan 'sosyal medyayı bıraktım demişti sahalara geri döndü. Partisindeki bir detay dikkat çekti 5

Instagram hesabından paylaşımlar yaparak bu özel gününü kutladı.

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Nihal Candan 'sosyal medyayı bıraktım demişti sahalara geri döndü. Partisindeki bir detay dikkat çekti 6

Pastasının üzerine "Merhaba dünyam, ben geri döndüm" yazdıran Candan, sosyal medyada "Suçlu değil" notuyla bu anları paylaştı.

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Nihal Candan 'sosyal medyayı bıraktım demişti sahalara geri döndü. Partisindeki bir detay dikkat çekti 7

Candan'ın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Nihal Candan 'sosyal medyayı bıraktım demişti sahalara geri döndü. Partisindeki bir detay dikkat çekti 8

NİHAL CANDAN'IN O PAYLAŞIMI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR

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Nihal Candan 'sosyal medyayı bıraktım demişti sahalara geri döndü. Partisindeki bir detay dikkat çekti 9

Pastasının üzerindeki yazı ve paylaşımına yaptığı açıklama dikkat çekti.

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Nihal Candan 'sosyal medyayı bıraktım demişti sahalara geri döndü. Partisindeki bir detay dikkat çekti 10

Doğum gününden bir kare daha paylaştı.

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Nihal Candan 'sosyal medyayı bıraktım demişti sahalara geri döndü. Partisindeki bir detay dikkat çekti 11
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Nihal Candan 'sosyal medyayı bıraktım demişti sahalara geri döndü. Partisindeki bir detay dikkat çekti 12
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