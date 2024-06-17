Nihal Candan 'sosyal medyayı bıraktım demişti sahalara geri döndü. Partisindeki bir detay dikkat çekti
Nihal Candan 'sosyal medyayı bıraktım demişti sahalara geri döndü. Partisindeki bir detay dikkat çekti
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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklu olan ancak 37 kiloya düşünce tahliye edilen fenomen Nihal Candan, tahliyesinden birkaç gün sonra röportaj vermiş ve "sosyal medyayı kullanmayacağım" demişti. Candan parti yaparak sosyal medya hesabını yeniden kullanmaya başladı.