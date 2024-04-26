Nihal Candan yemek yemiyor diye tahliye edilecek. Kara para aklamaktan tutuklanmıştı

Resmi kurum ve kuruluşların icradan satışa çıkardığı araçları ucuza satarak güven kazanan bir suç örgütünün, bu yöntemle araç talepleri aldığı ve para topladıkları ortaya çıkmıştı.

İhalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdurlara geri ödeme yapılmadığı, araç teslimi sağlamadıkları ifade edilmişti. Polisler katıldıkları bir moda programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin söz konusu şebekenin paralarını akladıklarını da tespit etmiş düzenlenen operasyonla Candan kardeşler gözaltına alındı.

Candan kardeşler, Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği tarafından geçen yıl 16 Kasım tarihinde tutuklanmıştı.

CEZAEVİNDE 37 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ

Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne olan kardeşlerden Nihal Candan'ın tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yemediği belirtilmiş, yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan'a 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalık teşhisi konulduğu belirtilmişti. Hastalığı sebebiyle 37 kiloya kadar düştüğü ifade edilen Nihal Candan'ın psikolojisinin bozuk olduğu da söyleniyordu.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Dün hastaneye kaldırılan Candan için doktorlar cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönünde görüş aktarıldı. Bunun üzerine Candan'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verildi.

Nihal Candan'ın bugün saat 17.00'de tahliye edilmesinin beklendiği ifade edildi.