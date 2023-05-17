Nihal adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Nihal isminin anlamını araştırıyor. Peki, Nihal ne demek? Nihal isminin anlamı nedir?

NİHAL NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Nihal ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

-İnce ve düzgün vücutlu sevgili.

NİHAL İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Nihal ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Nihal adını koymak caizdir.

NİHAL İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Nihal ismindekiler maddi olarak; para yönetimi, para biriktirme gibi konularda oldukça iyidir. Bu özelliği onu finans, banka, borsa gibi işlerde öne çıkarabilir.

Finans konusundaki başarısı sayesinde yaptığı işte önemli bir yere gelebilir veya kendi işini kurarak başarılı olabilir.

Maddi konfora düşkündür, bunu abarttığı takdirde sorun yaşamaya başlar.

Organizasyon ve yönetim becerisi oldukça gelişmiştir.